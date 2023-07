छात्रा के घर बर्थडे पार्टी थी जिसमें परिवार के सभी लोग थे। तभी उसको चक्कर आया और वह गिर पड़ी। घरवाले उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर ले गए जहां पर डॉक्‍टरों ने छात्रा के गर्भवती होने की जानकारी परिवार को दी। छात्रा के मुताबिक उससे दुष्कर्म कर शिक्षक ने वीडियो बना लिया था। उसके बाद डरा-धमका कर लगातार दुष्कर्म कर रहा था

टीचर ने 10वीं की छात्रा से क‍िया दुष्‍कर्म। - सांकेत‍िक तस्‍वीर