चित्रकूट में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, रेल की पटरी के पास मिला शव
चित्रकूट के रेहुंटिया गांव में 24 वर्षीय गीता कोटार्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायका पक्ष पति पर हत्या और शव पटरी पर रखने का आरोप लगा रहा है।
HighLights
चित्रकूट में 24 वर्षीय गीता कोटार्य की संदिग्ध मौत।
ससुराल पक्ष ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या का दावा किया।
मायका पक्ष ने पति पर हत्या और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया।
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। सदर कोतवाली क्षेत्र के रेहुंटिया गांव निवासी 24 वर्षीय गीता कोटार्य की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। स्वजन इसे ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी की बात कर रहे हैं जबकि मायका पक्ष ने पति पर नशे में पिटाई के बाद मौत होने पर शव रेल पटरी के पास रखने का आरोप लगाया है।
रेहुंटिया गांव निवासी श्रीपाल कोटार्य ने बताया कि शुक्रवार को घरेलू बातों को लेकर पुत्र लालबाबू का बहू गीता से विवाद हुआ था। इसके बाद नाराज बहू घर से निकल गई। रास्ते में उसके पुत्र लालबाबू ने बहू को रोककर घर जाने के लिए कहा और खुद मिस्त्री का काम करने चला गया। रात भी बहू नहीं लौटी तो उसे ढूंढने का प्रयास भी किया।
इसके बाद बहू ने रेल पटरी के पास जाकर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। घटना की जानकारी शनिवार की सुबह ग्रामीणों से मिली। उधर, मायका पक्ष से कोलगदिहया निवासी मां उर्मिला देवी, पिता बच्चालाल और बहन रीता पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। आरोप लगाया कि लाल बाबू अक्सर नशे में गीता को पीटता था। दहेज की खातिर परेशान भी करता था। कभी मायका वालों से बात भी नहीं करने देता था।
उसी ने उसे मारा पीटा और गीता की मौत होने के बाद उसके शव को रेल पटरी किनारे रख कर इसे आत्महत्या का रुप दिया जा रहा है। इस मामले में कोतवाल दुर्गविजय सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सही जानकारी होगी। रविवार को दो डॉक्टर के पैनल और वीडियो रिकार्डिंग के साथ पोस्टमार्टम कराया गया है। महिला के एक पुत्र एक पुत्री है।