चित्रकूट में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, रेल की पटरी के पास मिला शव

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। सदर कोतवाली क्षेत्र के रेहुंटिया गांव निवासी 24 वर्षीय गीता कोटार्य की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। स्वजन इसे ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी की बात कर रहे हैं जबकि मायका पक्ष ने पति पर नशे में पिटाई के बाद मौत होने पर शव रेल पटरी के पास रखने का आरोप लगाया है।

रेहुंटिया गांव निवासी श्रीपाल कोटार्य ने बताया कि शुक्रवार को घरेलू बातों को लेकर पुत्र लालबाबू का बहू गीता से विवाद हुआ था। इसके बाद नाराज बहू घर से निकल गई। रास्ते में उसके पुत्र लालबाबू ने बहू को रोककर घर जाने के लिए कहा और खुद मिस्त्री का काम करने चला गया। रात भी बहू नहीं लौटी तो उसे ढूंढने का प्रयास भी किया।

इसके बाद बहू ने रेल पटरी के पास जाकर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। घटना की जानकारी शनिवार की सुबह ग्रामीणों से मिली। उधर, मायका पक्ष से कोलगदिहया निवासी मां उर्मिला देवी, पिता बच्चालाल और बहन रीता पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। आरोप लगाया कि लाल बाबू अक्सर नशे में गीता को पीटता था। दहेज की खातिर परेशान भी करता था। कभी मायका वालों से बात भी नहीं करने देता था।