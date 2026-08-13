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    चित्रकूट : फोन बिजी आने पर पति से हुआ विवाद, झगड़े के बाद क्षुब्ध महिला ने लगाया फंदा

    By Sudhir Agrawal Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 04:58 PM (IST)

    चित्रकूट में फोन पर बातचीत को लेकर पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद एक महिला ने फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। पड़ोसियों की सतर्कता से उसकी जान बच ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. फोन बिजी होने पर पति-पत्नी में हुआ विवाद।

    2. विवाद से क्षुब्ध महिला ने फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया।

    3. पड़ोसियों की सूझबूझ से महिला की जान बचाई गई।

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मोबाइल फोन पर बातचीत को लेकर पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि कपुरी गांव निवासी 26 वर्षीय बिट्टू देवी ने फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया। हालांकि पड़ोसियों की सतर्कता से उसकी जान बच गई।

    महिला को पहले रामनगर सीएचसी और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बिट्टू देवी का पति सोनू महाराष्ट्र के पुणे में मजदूरी करता है। बुधवार रात उसने पत्नी को फोन किया। दो बार फोन बिजी मिलने पर उसने दोबारा फोन कर बातचीत के बारे में पूछा।

    इसी बात को लेकर दोनों के बीच फोन पर कहासुनी हो गई। विवाद से क्षुब्ध होकर गुरुवार को बिट्टू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और साड़ी का फंदा लगा लिया। महिला के इस कदम की जानकारी होने पर पड़ोसी चंदी देवी को शक हुआ।

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    उन्होंने परिवार की राजादेवी के साथ मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ा और महिला को फंदे से नीचे उतारा। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।

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