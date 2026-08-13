चित्रकूट : फोन बिजी आने पर पति से हुआ विवाद, झगड़े के बाद क्षुब्ध महिला ने लगाया फंदा

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मोबाइल फोन पर बातचीत को लेकर पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि कपुरी गांव निवासी 26 वर्षीय बिट्टू देवी ने फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया। हालांकि पड़ोसियों की सतर्कता से उसकी जान बच गई।

महिला को पहले रामनगर सीएचसी और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बिट्टू देवी का पति सोनू महाराष्ट्र के पुणे में मजदूरी करता है। बुधवार रात उसने पत्नी को फोन किया। दो बार फोन बिजी मिलने पर उसने दोबारा फोन कर बातचीत के बारे में पूछा।