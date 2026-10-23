चित्रकूट: ओपीडी में 1200 मरीज पहुंचे, वायरल बुखार और डेंगू के बढ़ते केस पर अस्पताल प्रशासन अलर्ट

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। दिन में तेज धूप और सुबह-शाम ठंड के कारण मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम और खांसी के मरीज बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को संयुक्त जिला अस्पताल में दोपहर दो बजे तक करीब 1200 पर्चे बने, जिनमें लगभग 300 मरीज वायरल बुखार से पीड़ित मिले। वहीं, पिछले दो दिनों में डेंगू के दो मरीज भी सामने आए।

हालांकि, उपचार के बाद दोनों को घर भेज दिया गया। अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की भीड़ जुटने लगी, जबकि सीएचसी और निजी अस्पतालों में भी मौसमी बीमारियों की शिकायत लेकर लोग पहुंच रहे हैं। संयुक्त जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. ऋषि ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण वायरल बुखार, सर्दी और खांसी के मरीज आ रहे हैं। डेंगू के दोनों मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।