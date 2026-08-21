Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

चित्रकूट में 25.97 करोड़ से संवरेगा वाल्मीकि आश्रम, बढ़ेगी धार्मिक पर्यटन की चमक

By Hemraj Kashyap Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 21 Aug 2026 04:10 PM (IST)

चित्रकूट के लालापुर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम को 25.97 करोड़ रुपये से पर्यटन सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा।

News Article Hero Image

HighLights

  1. वाल्मीकि आश्रम के विकास पर 25.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

  2. वाल्मीकि घाट, परिक्रमा पथ और हनुमान मंदिर का होगा विस्तार।

  3. रामशैया के पर्यटन विकास के लिए 1.72 करोड़ स्वीकृत।

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले लालापुर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम की अब पर्यटन सुविधाओं और विकसित किया जाएगा। आश्रम परिसर और तमसा गंगा नदी के तट पर अलग-अलग तीन परियोजनाओं के तहत 25.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इससे वाल्मीकि घाट, परिक्रमा पथ और आरती स्थल के साथ प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में भी पर्यटक सुविधाओं का विस्तार होगा। योजनाओं के पूरा होने के बाद लालापुर में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर आवागमन, प्रकाश, बैठने, छाया और अन्य मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके पहले 11.20 करोड़ रुपये से आश्रम में पर्यटन सुविधा केंद्र और पांच करोड़ से अन्य विकास कार्य हो चुके हैं।

तमसा गंगा नदी पर वाल्मीकि घाट एवं पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए 9.05 करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मिली है। इसके तहत घाट निर्माण के साथ पथ प्रकाश, बैठने के लिए बेंच, टीन शेड सहित अन्य पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं 5.25 करोड़ रुपये की लागत से महर्षि वाल्मीकि आश्रम में परिक्रमा पथ और आरती स्थल का निर्माण होगा।

परिसर में इंटरलाकिंग, आंतरिक एवं बाहरी प्रकाश व्यवस्था, बेंच और सौंदर्यीकरण के कार्य भी कराए जाएंगे। इसके अलावा आश्रम परिसर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 1.66 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

परियोजना में स्वागत द्वार, यात्री शेड, शौचालय ब्लाक, पेवर ब्लाक, कोटा स्टोन फ्लोरिंग, एसएस रेलिंग, बेंच, डस्टबिन और वाटर कूलर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। मंदिर परिसर में म्यूरल व स्टोन आर्ट, साइनेज तथा आंतरिक और बाहरी प्रकाश व्यवस्था भी विकसित की जाएगी।

विधायक मानिकपुर अविनाश चंद्र द्विवेदी, जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने लालापुर पहुंचकर प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी कार्य स्वीकृत आगणन और निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध ढंग से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य कराने तथा श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

1.72 करोड़ से संवरेगा रामशैया

प्रमुख धार्मिक स्थल रामशैया के पर्यटन विकास के लिए 1.72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना के तहत बहुउद्देशीय भवन, शौचालय ब्लाक, यात्री शेड और स्वागत द्वार का निर्माण होगा।

पर्यटकों के लिए बेंच, डस्टबिन और वाटर कूलर लगाए जाएंगे। स्टोन प्लांटर प्लेटफार्म, कोटा स्टोन फ्लोरिंग, एसएस रेलिंग, पेवर ब्लाक और साइनेज के साथ परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। प्रकाश व्यवस्था भी मजबूत होगी। जिलाधिकारी ने रैन बसेरा के आसपास के क्षेत्र को भी परियोजना से विकसित करने के निर्देश दिए हैं।