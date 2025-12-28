चित्रकूट में किराना दुकान में लगी आग, छत के रास्ते फायरकर्मियों ने परिवार को सुरक्षित निकाला 

Language
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:36 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। शनिवार देर रात उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक रिहायशी मकान में संचालित किराना दुकान में अचानक भीषण आग लग गई।

    दुकान के पीछे वाले कमरों में फंसे परिवार के फायर कर्मियों ने छत के रास्ते सीढ़ी से उतार कर सुरक्षित बताया। हालांकि दुकान के लाखों के सामान को नहीं बचाया जा सका।

    यह घटना मानिकपुर नगर पंचायत कार्यालय के ठीक सामने मुख्य बाजार में स्थित सदानंद साहू के किराना की दुकान में हुई। उसका परिवार दुकान के पीछे बने कमरों में सो रहा था।

    गश्त पर तैनात पीआरवी 112 के पुलिस जवानों की नजर जब आग ऊंची लपटों पर पड़ी तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए दुकानदार और आसपास के लोगों को जगाया। लोगों ने आग देखी तो अफरा-तफरी व चीख पुकार मच गई। दुकानदार का परिवार जान बचाने के छत पर भाग कर पहुंचा।

    स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने सीढ़ी से छत के रास्ते परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। समय रहते की गई इस कार्रवाई से एक बड़ा जानलेवा हादसा टल गया। आग की सूचना मिलते ही मानिकपुर थाना प्रभारी श्रीप्रकाश यादव, क्षेत्राधिकारी फहद अली और एसडीएम मो. जसीम मौके पर पहुंचे।

    राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू कराया गया। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मानिकपुर फायर स्टेशन की दमकल गाड़ी आग पर काबू पाने में नाकाम रही। इसके बाद जिला मुख्यालय से अतिरिक्त फायर ब्रिगेड मंगाई गई। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका।

    हालांकि तब तक दुकान में रखा पूरा किराना सामान, काउंटर में रखे जरूरी दस्तावेज, नकदी, चार सीसीटीवी कैमरे और अन्य सामग्री जलकर पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। दुकानदार ने करीब 12 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान जताया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है।

    प्रारंभिक जांच में शार्ट सर्किट को आग का संभावित कारण माना जा रहा है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की विस्तृत जांच में जुटे हुए हैं। एसडीएम मो. जसीम ने बताया कि राजस्व टीम को मौके पर भेजकर नुकसान का आकलन कराया जा रहा है और पीड़ित को शीघ्र मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वह शुक्र है कि किसी प्रकार की जान का नुकसान नहीं हुआ।