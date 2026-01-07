Language
    च‍ित्रकूट में चार करोड़ की लागत से बनेंगे दो नए पुल, 13 गांवों की 70 हजार आबादी को मिलेगा सीधा लाभ

    By Hemraj Kashyap Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:51 PM (IST)

    चित्रकूट में ग्रामीण इलाकों में आवागमन सुधारने के लिए दो नए लघु पुलों के निर्माण और दो 40 साल पुराने पुलों की मरम्मत को मंजूरी मिली है। नए पुलों पर सव ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। जिले के ग्रामीण इलाकों में वर्षों से नदी और खराब मार्गों के कारण झेल रही जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है। आवागमन की समस्याओं को दूर करने के लिए क्षेत्र में दो लघु पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन पुलों के बन जाने से करीब 13 गांवों की लगभग 70 हजार की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। दोनों पुलों पर कुल मिलाकर करीब सवा चार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।


    मानिकपुर से मारकुंडी-डुडैला मार्ग पर करीब 11 किलोमीटर दूर हल्दी डाड़ी गांव के पास स्थित नाले पर लघु पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल की लागत एक करोड़ 67 लाख 36 हजार रुपये है, जिसमें से 83 लाख 68 हजार रुपये की धनराशि पहले ही अवमुक्त हो चुकी है। प्रस्तावित पुल तीन मीटर चौड़ा और पांच मीटर लंबा होगा।

    इसके बनने से डाड़ी कोलान, कुर्मी पुरवा, अहिरनपुरवा, बराहमाफी, रामपुर कल्याणगढ़, सेखापुर, लक्ष्मणपुर, हल्दी डाड़ी, जारो माफी, डोडा माफी, किहुनिया समेत कई गांवों के लोगों को साल भर निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। अभी बरसात के दिनों में नाले में पानी भर जाने से इन गांवों का संपर्क कई बार टूट जाता है।

    मऊ क्षेत्र के गुइया खुर्द रोड पर गुइया नदी में भी एक छोटे पुल का निर्माण कराया जाएगा। दो करोड़ 57 लाख रुपये खर्च होंगे। एक करोड़ 28 लाख 50 हजार रुपये का बजट जारी किया जा चुका है। पुल बनने के बाद परदवां और घुरेहटा गांव के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड के सहायक अभियंता नीरज सक्सेना ने बताया कि दोनों पुलों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    40 साल पुराने पुलों की बदलेगी बेयरिंग, रंग-रोगन से सुधरेगी सूरत


    राजापुर से बांदा के कमासिन-बबेरू को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित पयश्वनी और बागे नदी के करीब 40 साल पुराने पुलों की व्यापक मरम्मत कराई जाएगी। इन पुलों में वर्षों से खराब हो चुकी बेयरिंग को बदला जाएगा, साथ ही रंग-रोगन और एप्रोच मार्ग की मरम्मत भी की जाएगी। इस कार्य पर करीब सवा दो करोड़ रुपये खर्च होंगे। महुवा गांव के पास पयश्वनी नदी और लमिहारी गांव के पास बागे नदी पर बने ये पुल वर्ष 1986-87 में निर्मित हुए थे।

    निर्माण के बाद से अब तक इनकी कभी बड़ी मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे पुलों की बेयरिंग लगभग खराब हो चुकी हैं। वाहनों के गुजरते समय पुलों से आवाज आने लगी है, जबकि एप्रोच रोड खराब और रेलिंग जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। इससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

    पयश्वनी नदी के पुल की मरम्मत पर एक करोड़ 11 लाख 17 हजार रुपये और बागे नदी के पुल पर एक करोड़ 13 लाख 65 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के सहायक अभियंता संजीत श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पुलों के लिए बजट जारी हो चुका है। टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संभावना है कि फरवरी दूसरे सप्ताह से मरम्मत कार्य शुरू हो जाएगा।

