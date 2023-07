थाना रैपुरा के अगरहुंडा में रहने वाले शंकर दयाल ने बेटी की शादी जून 2016 में पप्पू से की थी। शादी के बाद से ही पप्पू और सास सुशीला व‍िवाह‍िता को प्रताड़ित करने लगे थे और बाइक की मांग कर रहे थे। दो अप्रैल 2019 को पति व सास ने मिट्टी का तेल डालकर गेंदिया को जला दिया। सात मई 2019 को इलाज के दौरान व‍िवाह‍िता की मौत हो गई।

कोर्ट ने पप्‍पू और उसकी मां को सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

च‍ित्रकूट, जागरण संवाददाता। बहू को जिंदा जलाने के मामले में न्यायालय ने मां और बेटे को दोषी ठहराया है और आजीवन कारावास व 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था। मां-बेटे अभी तक जमानत में थे। सजा के बाद न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। 2016 में हुई थी शादी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोपालदास ने बताया कि थाना रैपुरा के अगरहुंडा में रहने वाले शंकर दयाल ने 156(3) के तहत तहरीर दी थी कि बेटी गेंदिया की शादी जून 2016 में थाना पहाड़ी के चिल्लामाफी निवासी पप्पू पुत्र अवधेश के साथ हिंदू रीति रिवाज से की थी। शादी के बाद से ही पति पप्पू और सास सुशीला उसको प्रताड़ित करने लगे थे और बाइक की मांग कर रहे थे, लेकिन उसने समझा-बुझाकर बेटी को ससुराल भेज दिया था। सात मई 2019 को इलाज के दौरान हो गई थी मह‍िला की मौत दो अप्रैल 2019 को दहेज की मांग को लेकर पति व सास ने मिट्टी का तेल डालकर गेंदिया को जला दिया और मरणासन्न अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से फिर सतना ले गए और चार पांच दिन इलाज कराने के बाद घर ले आए। उन्होंने दोबारा उसको जिला अस्पताल बांदा में भर्ती कराया, जहां पर सात मई 2019 को इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की तहरीर पहाड़ी थाना में दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सास और पति के खिलाफ न्यायालय में दहेज हत्या व उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन बाद में वैकल्पिक आरोप पत्र हत्या का दिया गया। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) संजय कुमार पंचम ने हत्या के मामले में पप्पू और सुशीला को दोषी सिद्ध पाया।

Edited By: Vinay Saxena