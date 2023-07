सोमवार को 16 वर्षीय किशोर अपने आठ वर्षीय भाई व 13 वर्षीय बहन को लेकर मऊ थाने पहुंचा। किशोर ने पुलिस को बताया कि वह दोनों भाई रविवार को घर से बाहर थे। रात में बहन और पिता छत पर सोए थे। शराब के नशे में धुत पिता ने उनकी बहन के साथ दुष्कर्म किया है। उन दोनों के घर पहुंचने पर बहन ने घटना की जानकारी दी।

Chitrakoot Crime: 15 दिन पहले भाग गई थी मां, नशे में धुत पिता ने नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म

मऊ (चित्रकूट), संवाद सहयोगी। क्षेत्र के एक गांव में रविवार की रात शराब के नशे में धुत पिता ने रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना को अंजाम दिया। अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग ने भाइयों के साथ थाने में जाकर पुलिस से आपबीती बताई। आरोपित पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह घटना रविवार के रात की है। थाने में आरोपित पिता के खिलाफ पास्को व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमवार को एक गांव के 16 वर्षीय किशोर अपने आठ वर्षीय भाई व 13 वर्षीय बहन को लेकर मऊ थाने पहुंचा। किशोर ने पुलिस को बताया कि वह दोनों भाई रविवार को घर से बाहर थे। रात में बहन और पिता छत पर सोए थे। शराब के नशे में धुत पिता ने उनकी बहन के साथ दुष्कर्म किया है। उन दोनों के घर पहुंचने पर बहन ने घटना की जानकारी दी। उनकी मां करीब 15 दिन पहले किसी के साथ भाग गई है। किशोर के मुंह से पिता की करतूत सुनकर पुलिस सन्न रह गई। थाना प्रभारी ने पीड़िता से घटना की जानकारी ली और पुलिस टीम को गांव भेजा। थाना प्रभारी राजेश द्विवेदी ने बताया कि थाने से नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी एसआई बालकृष्ण की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता के साथ ही उसके दोनों भाई अभी नाबालिग है। परिवार का कोई सदस्य इस मामले में अभी आगे नहीं आया है। आरोपित पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता किशोरी का मंगलवार को मेडिकल परीक्षण कराया गया है। किशोरी को वन स्टाप सेंटर में रखा जाएगा। जहां पर उसकी काउंसलिंग बाल संरक्षण समिति करेगी।

