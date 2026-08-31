चित्रकूट में फिर बढ़ने लगा मंदाकिनी नदी का पानी, जलस्तर को देखकर प्रशासन ने जारी की चेतावनी

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। रविवार की शाम को खतरे का निशान 126.500 से 85 सेमी नीचे आई मंदाकिनी नदी एक बार फिर बढ़ने लगी है, सोमवार की सुबह साढ़े पांच बजे नदी का जल स्तर 128.900 मीटर पर पहुंच गया है। आधे घंटे में 15 सेमी की बढ़ोतरी हो रही है।

पानी बढ़ने की आहट से रामघाट और आसपास रहने वाले लोग फिर दहशत में आ गए हैं वहीं प्रशासन सतर्क हो गया है लोगों को चेतावनी जारी कर दी गई है। अभी शनिवार को नदी में रिकॉर्ड बाढ़ 135.200 मीटर तक पहुंची थी।