चित्रकूट: खतरे के निशान से 1.70 मीटर ऊपर बह रही मंदाकिनी, घाट-दुकानें डूबीं; 25 गांवों का टूटा संपर्क

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। लगातार हो रही बारिश से मंदाकिनी नदी उफान पर है। गुरुवार सुबह नदी का जलस्तर खतरे के निशान 126.500 मीटर को पार कर 128.200 मीटर पहुंच गया।

यह इस वर्ष सोमवार को दर्ज 127.200 मीटर के सर्वाधिक जलस्तर से भी एक मीटर अधिक है। नदी के बढ़े जलस्तर से रामघाट क्षेत्र में हालात गंभीर बने हुए हैं। 14 अगस्त से लगातार बाढ़ की स्थिति के कारण रामघाट की अधिकांश दुकानें पहले ही खाली कराई जा चुकी हैं और कई दुकानें पानी में डूबी हैं।

सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने रामघाट जाने वाले दोनों प्रमुख मार्गों पर आवागमन बंद कर दिया है। आरोग्यधाम की ओर जाने वाला रास्ता भी बंद है। जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों में भी दहशत का माहौल है।