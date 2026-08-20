चित्रकूट: खतरे के निशान से 1.70 मीटर ऊपर बह रही मंदाकिनी, घाट-दुकानें डूबीं; 25 गांवों का टूटा संपर्क
चित्रकूट में लगातार बारिश से मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से 1.70 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे रामघाट क्षेत्र में गंभीर स्थिति है और दुकानें पानी में डूबी हैं।
HighLights
मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से 1.70 मीटर ऊपर बह रही।
रामघाट क्षेत्र में दुकानें डूबीं, प्रमुख मार्ग बंद किए गए।
यमुना नदी उफान पर, लगभग 25 गांवों का संपर्क कटा।
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। लगातार हो रही बारिश से मंदाकिनी नदी उफान पर है। गुरुवार सुबह नदी का जलस्तर खतरे के निशान 126.500 मीटर को पार कर 128.200 मीटर पहुंच गया।
यह इस वर्ष सोमवार को दर्ज 127.200 मीटर के सर्वाधिक जलस्तर से भी एक मीटर अधिक है। नदी के बढ़े जलस्तर से रामघाट क्षेत्र में हालात गंभीर बने हुए हैं। 14 अगस्त से लगातार बाढ़ की स्थिति के कारण रामघाट की अधिकांश दुकानें पहले ही खाली कराई जा चुकी हैं और कई दुकानें पानी में डूबी हैं।
सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने रामघाट जाने वाले दोनों प्रमुख मार्गों पर आवागमन बंद कर दिया है। आरोग्यधाम की ओर जाने वाला रास्ता भी बंद है। जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों में भी दहशत का माहौल है।
प्रशासन और पुलिस की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं तथा लोगों से नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की जा रही है। वहीं यमुना नदी का भी जल स्तर बढ़ने से करीब 25 गांव का संपर्क कट गया है। नालों के माध्यम से पानी रपटों में पहुंचने से मुसीबतें बढ़ी है। इसके अलावा वाल्मीकि और बरदहा नदी में उफान है।