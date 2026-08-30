चित्रकूट में मंदाकिनी का तांडव, 74 लोगों का किया गया रेस्क्यू, बांटे गए 2 हजार भोजन के पैकेट

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। दो दशक बाद मंदाकिनी की बाढ़ ने जिले में तबाही का ऐसा मंजर दिखाया कि शनिवार को सुबह से देर रात तक प्रशासन और पुलिस की टीमें लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। कई इलाकों में पानी भरने से ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आपदा कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है, जबकि रामायण मेला परिसर में राहत शिविर शुरू किया गया है।

जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि अब तक 74 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। करीब दो हजार खाने के पैकेट भी प्रभावित लोगों तक पहुंचाए गए। गोबरिया गांव के लोगों को बस्ती से निकालकर प्राथमिक विद्यालय में ठहराया गया, जहां भोजन की व्यवस्था की गई है। राहत और बचाव के लिए 8279896009 और 8737991456 नंबर जारी किए गए हैं।