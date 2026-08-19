चित्रकूट में बेटी से दरिंदगी के विरोध में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित को उम्रकैद, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। बेटी के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले कलेक्ट्रेट कर्मचारी उमेश कुमार पटेल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन के अनुसार, भरतकूप थाना क्षेत्र में 13 जून 2023 को उमेश ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से पत्नी सुनीता देवी को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।