आधार वेरिफिकेशन ना कराने पर चित्रकूट के 48000 ग्राहकों को नहीं मिलेगी रसोई गैस की सब्सिडी, महंगे दाम पर मिलेगा सिलिंडर

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराने की समयसीमा अब नजदीक है। 30 सितंबर तक आधार सत्यापन नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसे में उन्हें घरेलू गैस सिलिंडर बाजार दर पर खरीदना पड़ सकता है। जिले में करीब 48 हजार उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। इससे इन उपभोक्ताओं पर महंगे सिलिंडर का भार पड़ने की स्थिति बन सकती है। इससे पहले ई-केवाईसी कराने के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया गया था।

जिले में इंडेन, बीपीसीएल और एचपीसीएल के कुल एक लाख 90 हजार 915 घरेलू गैस कनेक्शन हैं। इनमें एक लाख 29 हजार 915 उज्ज्वला और करीब 61 हजार सामान्य कनेक्शन हैं। विभागीय स्तर पर लगातार आधार सत्यापन कराने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन करीब 48 हजार उपभोक्ता अभी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं।

अभी 1012.50 रुपये में मिल रहा 14 किलो का सिलिंडर मां शारदा एचपी गैस एजेंसी के संचालक नवीन कुमार मिश्रा के मुताबिक वर्तमान में 14 किलो का घरेलू गैस सिलिंडर सब्सिडी रेट पर 1012.50 रुपये में मिल रहा है। आधार सत्यापन नहीं होने पर उपभोक्ता को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और सिलिंडर बाजार दर पर लेना पड़ सकता है। हालांकि 30 सितंबर के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को सिलिंडर किस दर पर मिलेगा, इस संबंध में वितरक कंपनियों की ओर से अभी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है।