Chitrakoot News: चित्रकूट प्रशासन का बड़ा फैसला, तपोभूमि में गुटखा-तंबाकू से फैल रही गंदगी, बिक्री पर रोक

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। तपोभूमि की पहचान केवल धार्मिक आस्था से ही नहीं, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और पवित्र वातावरण से भी जुड़ी है। रामघाट, कामदगिरि और मंदाकिनी से लेकर मठ-मंदिरों तक रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में धार्मिक स्थलों के आसपास बिखरे गुटखा-तंबाकू के पैकेट और उससे फैली गंदगी तपोभूमि की छवि को प्रभावित कर रही है। अब जिला प्रशासन ने इस समस्या पर सख्ती दिखाते हुए प्रमुख धार्मिक स्थलों को गुटखा-तंबाकू मुक्त और स्वच्छ जोन बनाने की पहल शुरू की है।

अभियान के पहले चरण में प्राचीन मड़फा महादेव मंदिर, सोमनाथ मंदिर और भरतकूप मंदिर को शामिल किया गया है। इन मंदिरों के आसपास गुटखा-तंबाकू की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जांच के दौरान यदि ऐसी दुकानें मिलती हैं तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

भरतकूप धार्मिक दृष्टि से चित्रकूट के महत्वपूर्ण स्थलों में है। मान्यता है कि भगवान राम के वनवास काल से इसका संबंध रहा है और यहां स्थित पवित्र कूप श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। वहीं मड़फा क्षेत्र का प्राचीन शिव मंदिर घने वन क्षेत्र और प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित होने से धार्मिक एवं पर्यटन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सोमनाथ मंदिर भी श्रद्धालुओं के प्रमुख पड़ावों में शामिल है।

प्रशासन का प्रयास केवल गुटखा-तंबाकू की बिक्री रोकने तक सीमित नहीं रहेगा। मंदिरों के आसपास संचालित दुकानों और वाहन पार्किंग से शुल्क लेने की व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसी धनराशि से सफाई कर्मचारियों की तैनाती कर नियमित सफाई कराई जाएगी।