चित्रकूट में चलती ट्रेन से चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, सरगना समेत चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। आगरा, मथुरा से लेकर प्रयागराज तक रेल मार्ग पर चलती ट्रेन में यात्रियों के बैग और अटैची चोरी करने वाले गैंग के सरगना समेत चार सदस्यों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से सोने-चांदी के जेवर, दस हजार रुपये नगद और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

बांदा, मानिकपुर और चित्रकूट की पांच घटनाओं में शामिल होने की बात चोरों ने स्वीकार की है। सरगना के खिलाफ प्रयागराज, फिरोजाबाद, मथुरा और अलीगढ़ में चोरी और अन्य मामलों के 18 केस दर्ज हैं। जीआरपी प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने गुरुवार को शिवमरामपुर स्टेशन पर चेकिंग की। एक ट्रेन के रुकने पर उसमें से उतरकर जा रहे चार युवकों पर संदेह होने पर उन्हें पकड़ा गया। पूछताछ में एटा थाना जलेसर के गदाई मिसौली निवासी 32 वर्षीय सरजन सिंह, जिला अलीगढ़ थाना रोरावर के महफूजनगर निवासी 28 वर्षीय शाहरुख खान, 27 वर्षीय छोटे खां उर्फ अइय्या और मिसौली एटा हाल मुकाम अलीगढ़ थाना रोरावर के शाहजहां माल 28 वर्षीय शेर मोहम्मद उर्फ शेरु नाम बताए गए हैं।