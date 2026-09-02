चित्रकूट में मंदाकिनी के उफान से तबाही, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी; 475 घर क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। 29 अगस्त की बाढ़ के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि लगातार बारिश ने मंगलवार को चित्रकूट में फिर तबाही मचा दी। मंदाकिनी समेत कई नदियों के उफान और बरुआ, ओहन, गुंता व रसिन बांधों के गेट खोले जाने से धर्मनगरी के 84 कोस क्षेत्र में चारों ओर पानी ही पानी नजर आया। मंदाकिनी का जलस्तर तड़के चार बजे से तेजी से बढ़ा और साढ़े सात बजे तक साढ़े तीन घंटे में 3.10 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

दोपहर 12 बजे जलस्तर 131.050 मीटर पहुंच गया, जो खतरे के निशान 126.500 मीटर से 4.550 मीटर ऊपर था।रामघाट की दुकानें, टेंपो स्टैंड, पुरानी लंका, कामदगिरि मार्ग और नदी किनारे की बस्तियों में पानी भर गया। रामघाट और तरौंहा से 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

रैन बसेरा व टाउन हाल के राहत शिविरों में 63 लोग शरण लिए हैं। रामघाट और निर्मोही अखाड़ा क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लगातार बारिश से चारों बांध लबालब होने के बाद गेट खोलने पड़े। इससे करीब 24 गांवों के निचले इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ से करीब 475 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 50 से अधिक मकान गिर गए।

कई रपटे डूबने से आवागमन बाधित है। मानिकपुर-सतना मार्ग का कारी बराह रपटा फिर बह गया। डीएम पुलकित गर्ग ने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की 10 टीमें राहत-बचाव में लगाई गई हैं। कंट्रोल रूम सक्रिय है। बूढ़ा सेमरवार गांव में नाले में हाथ-पैर धोते समय पैर फिसलने से 14 वर्षीय मीनू यादव बह गई। उसकी तलाश जारी है।

प्रदेश में गंगा-यमुना समेत प्रमुख नदियों का जलस्तर कुछ स्थानों पर घटने लगा है, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। प्रयागराज में मंगलवार को गंगा चार और यमुना 11 सेंटीमीटर घटीं। इसके बावजूद कई मोहल्लों और गांवों में पानी भरा है। 11 स्थानों पर नावों से आवागमन हो रहा है।

वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु से तीन सेंटीमीटर ऊपर 70.29 मीटर पर लगभग स्थिर हैं। घाटों के बाद पानी गलियों और सड़कों तक पहुंच गया है। वरुणा में पलट प्रवाह से कई घरों में पानी घुस गया और गांवों का संपर्क कट गया है। सुरक्षा के कारण नाव संचालन रोककर जल पुलिस और ड्रोन से निगरानी की जा रही है।

बलिया में गंगा खतरे के निशान से 1.185 मीटर ऊपर 58.80 और गाजीपुर में 15 सेंटीमीटर ऊपर 63.260 मीटर पर हैं। मीरजापुर के 13 गांवों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। चंदौली में बांधों से पानी छोड़े जाने से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। आजमगढ़ में 24 घंटे में गंगा 11 सेंटीमीटर बढ़ी। फर्रुखाबाद में गंगा पांच सेंटीमीटर घटकर 136.65 मीटर पर पहुंच गई, जबकि रामगंगा में 10 सेंटीमीटर बढ़ाव दर्ज हुआ।

उन्नाव में हजारों बीघा फसल जलमग्न है। कानपुर देहात में कच्चा मकान गिरने से सात माह की बच्ची की मौत हो गई। सोनभद्र में रिहंद बांध का जलस्तर अधिकतम सीमा पार करने पर फाटक खोलकर 10,400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गाजीपुर में दो बहनों के डूबने और मीरजापुर में दो लोगों के लापता होने से चिंता बढ़ गई है।

बहराइच व बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान से ऊपरअवध क्षेत्र में बारिश के चलते घाघरा (सरयू) समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बहराइच में घाघरा खतरे के निशान से एक सेंटीमीटर ऊपर 106.08 मीटर पर बह रही है। छह गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाराबंकी में भी घाघरा खतरे के निशान से तीन सेंटीमीटर ऊपर है।