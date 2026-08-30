Chitrakoot Floods: मंदाकिनी के उफान से 50 गांवों में रातभर खौफ, यमुना की ओर बढ़ा बाढ़ का पानी; प्रशासन का अलर्ट
चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से तिरहार क्षेत्र के यमुना किनारे बसे 50 से अधिक गांवों पर बाढ़ ...और पढ़ें
HighLights
मंदाकिनी का पानी बढ़ने से 50 से अधिक गांवों पर बाढ़ का खतरा
रमयापुर, पनौटी, चौरा से 45 लोग सुरक्षित निकाले गए, गर्भवती महिला भी शामिल
एनडीआरएफ और पुलिस टीम ने बचाव अभियान चलाया, प्रशासन की निगरानी
हेमराज कश्यम, चित्रकूट। धर्मनगरी में मंदाकिनी का रौद्र रूप भले ही कुछ कमजोर पड़ा हो, लेकिन अब नदी का बढ़ता पानी यमुना की ओर तिरहार क्षेत्र के लिए मुसीबत बन गया है। राजापुर, पहाड़ी और सरधुवा क्षेत्र में मंदाकिनी किनारे बसे 50 से अधिक गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
शनिवार की रात से रविवार की सुबह तक इन गांवों के लोग सो नहीं सके। हर थोड़ी देर में नदी और गांव की ओर बढ़ते पानी की स्थिति देखने के लिए ग्रामीण घरों से बाहर निकलते रहे। इस बीच रमयापुर, पनौटी और चौरा गांव के 45 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ और पुलिस टीम ने ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें रमयापुर की एक गर्भवती महिला भी शामिल रही।
मंदाकिनी के पानी का दबाव बढ़ने से तिरहार क्षेत्र के नदी किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल रहा। कलवारा खुर्द, बुजुर्ग, मानपुर, अरछा बरेठी, अर्की, चौरा, सरधुवा, कहेटा, मकरी और पहरा समेत कई गांवों के आसपास बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। पनौटी-लोहदा मार्ग को बंद कर दिया गया है।
वहीं अर्की-सरधुवा मार्ग से बांदा जाने वाले रास्ते पर भी पानी भर गया है। फिलहाल प्रशासन ने इसे आवागमन के लिए खुला रखा है, लेकिन एहतियातन नाव से ग्रामीणों को नदी पार कराया जा रहा है।
रमयापुर की रिंकी देवी पत्नी राजू भी बाढ़ में फंस गई थीं। गर्भवती रिंकी ने बताया कि पानी बढ़ता देखकर उन्हें लगा कि शायद वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ नहीं बच पाएंगी। समय पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंची और उन्हें सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उनकी हालत ठीक बताई गई।
पनौटी के विनय सिंह के मुताबिक एक पुरवा में 18 ग्रामीण पानी के बीच फंस गए थे। वहां पहुंचना भी आसान नहीं था, लेकिन एनडीआरएफ और पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था कराई।
एसडीएम राजापुर पूजा गुप्ता ने बताया कि पनौटी, रमयापुर और चौरा के कुछ पुरवों में बाढ़ का पानी पहुंचने की सूचना पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया था। सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
प्रशासन नदी के जलस्तर और प्रभावित गांवों की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। खतरे को देखते हुए ग्रामीणों से नदी और बाढ़ प्रभावित रास्तों पर जाने से बचने की अपील की गई है।
इधर, मुंबई-हावड़ा रेलमार्ग पर ट्रैक से उतरा पानी, ट्रेनों का परिचालन सामान्य
मध्यप्रदेश के सीमावर्ती सतना अंतर्गत चित्रकूट क्षेत्र में शनिवार को हुई बारिश के बाद मुंबई-हावड़ा रेल मार्ग पर भरा पानी उतरने से ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है। मानिकपुर-सतना रेलखंड के मारकुंडी-खुटहा के बीच ट्रैक पर पानी भरने से पांच घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा था। पानी कम होने पर पहले ट्रेनों को काशन पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकाला गया। रविवार को ट्रैक से पूरी तरह पानी निकल जाने के बाद रेल परिचालन सामान्य कर दिया गया। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी रशीद खान ने बताया कि मानिकपुर-सतना रेलखंड पर ट्रैक से पानी निकल गया है। अब रेल यातायात सामान्य है और ट्रेनें अपनी निर्धारित गति से चल रही हैं।