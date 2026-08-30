Chitrakoot Floods: मंदाकिनी के उफान से 50 गांवों में रातभर खौफ, यमुना की ओर बढ़ा बाढ़ का पानी; प्रशासन का अलर्ट

हेमराज कश्यम, चित्रकूट। धर्मनगरी में मंदाकिनी का रौद्र रूप भले ही कुछ कमजोर पड़ा हो, लेकिन अब नदी का बढ़ता पानी यमुना की ओर तिरहार क्षेत्र के लिए मुसीबत बन गया है। राजापुर, पहाड़ी और सरधुवा क्षेत्र में मंदाकिनी किनारे बसे 50 से अधिक गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

शनिवार की रात से रविवार की सुबह तक इन गांवों के लोग सो नहीं सके। हर थोड़ी देर में नदी और गांव की ओर बढ़ते पानी की स्थिति देखने के लिए ग्रामीण घरों से बाहर निकलते रहे। इस बीच रमयापुर, पनौटी और चौरा गांव के 45 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ और पुलिस टीम ने ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें रमयापुर की एक गर्भवती महिला भी शामिल रही।

मंदाकिनी के पानी का दबाव बढ़ने से तिरहार क्षेत्र के नदी किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल रहा। कलवारा खुर्द, बुजुर्ग, मानपुर, अरछा बरेठी, अर्की, चौरा, सरधुवा, कहेटा, मकरी और पहरा समेत कई गांवों के आसपास बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। पनौटी-लोहदा मार्ग को बंद कर दिया गया है।

वहीं अर्की-सरधुवा मार्ग से बांदा जाने वाले रास्ते पर भी पानी भर गया है। फिलहाल प्रशासन ने इसे आवागमन के लिए खुला रखा है, लेकिन एहतियातन नाव से ग्रामीणों को नदी पार कराया जा रहा है। रमयापुर की रिंकी देवी पत्नी राजू भी बाढ़ में फंस गई थीं। गर्भवती रिंकी ने बताया कि पानी बढ़ता देखकर उन्हें लगा कि शायद वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ नहीं बच पाएंगी। समय पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंची और उन्हें सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उनकी हालत ठीक बताई गई।

पनौटी के विनय सिंह के मुताबिक एक पुरवा में 18 ग्रामीण पानी के बीच फंस गए थे। वहां पहुंचना भी आसान नहीं था, लेकिन एनडीआरएफ और पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था कराई।