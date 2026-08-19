Chitrakoot Flood Alert: मंदाकिनी में उफान, रामघाट में प्रवेश बंद, दुकानों में घुसा पानी, गांव के रास्ते प्रभावित

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। Chitrakoot Flood Alert: मंदाकिनी नदी ने बुधवार को रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुबह आठ बजे से लगातार बढ़ रहा जलस्तर दोपहर पौने दो बजे खतरे के निशान 126.500 मीटर को पार कर गया। 3.15 बजे नदी का पानी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा था।

जलस्तर बढ़ते ही रामघाट की कई दुकानों में पानी घुस गया। हालांकि दुकानदारों ने खतरे को भांपते हुए सामान पहले ही समेट लिया था। सप्ताहभर में चौथी बार नदी के उफान पर आने से नदी किनारे रहने वाले लोगों, दुकानदारों और श्रद्धालुओं की चिंता फिर बढ़ गई है।

नदी किनारे इलाकों में खतरा बढ़ा मंदाकिनी का जलस्तर सोमवार को इस साल के सर्वाधिक 127.200 मीटर तक पहुंच गया था। मंगलवार को तेजी से पानी उतरने से लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन बुधवार सुबह से फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई। जलस्तर में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव ने नदी किनारे के इलाकों में खतरा बढ़ा दिया है।

बढ़ी मंदाकिनी में आरोग्यधाम के पास स्नान करते लोग। स्थानीय वाल्मीकि और बरदहा नदी भी उफान पर इसके साथ ही वाल्मीकि और बरदहा नदी भी उफान पर हैं। कई रपटों के ऊपर से पानी बहने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का आवागमन प्रभावित है। जलस्तर बढ़ते ही प्रशासन ने यूपी क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी। रामघाट पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया गया है। नदी किनारे की दुकानों को भी खाली करा लिया गया। लोगों को नदी के पास नहीं जाने की हिदायत दी जा रही है और घाट पर निगरानी बढ़ाई गई है।

एमपी क्षेत्र में सिर्फ अलाउंस का सहारा मंदाकिनी के दूसरे छोर मध्यप्रदेश क्षेत्र में नगर परिषद की ओर से लाउडस्पीकर से लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। हालांकि नदी तट पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती नहीं होने से कुछ लोग बढ़े जलस्तर के बीच भी स्नान करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

सोमवार के रिकार्ड से थोड़ा ही नीचे सोमवार को नदी 127.200 मीटर पर पहुंची थी, जो इस वर्ष का सर्वाधिक जलस्तर था। मंगलवार को पानी उतरने के बाद बुधवार को फिर तेजी से बढ़ोतरी शुरू हुई। लगातार चौथी बार बढ़े पानी ने प्रशासन के सामने भी चुनौती बढ़ा दी है। इस वर्ष मंदाकिनी का जलस्तर पांच बार तेजी से बढ़ा। पहली बार 10 जुलाई को नदी का जलस्तर 125.050 मीटर तक पहुंचा था। जबकि इसी सप्ताह 14 अगस्त को 125.950 मीटर और 15 अगस्त को 126.400 मीटर दर्ज किया गया। सोमवार को 127.200 मीटर तक पहुंच गई थी।