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चित्रकूट में उफान पर बरदहा नदी, 12 से अधिक गांव बने 'टापू'; 50 हजार लोगों का संपर्क टूटा

By Hemraj Kashyap Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Mon, 17 Aug 2026 07:32 PM (IST)

बरदहा नदी के उफान से चित्रकूट के पाठा क्षेत्र के 50 हजार ग्रामीण पांच दिनों से टापू में तब्दील हो गए हैं, जिससे आवागमन और आवश्यक सेवाओं में भारी बाधा आ रही है।

HighLights

  1. बरदहा नदी के उफान से 50 हजार ग्रामीण प्रभावित।

  2. चमरौहा रपटा डूबा, गांवों का संपर्क कटा।

  3. स्थायी पुल निर्माण की मांग, प्रशासन से मदद।

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। बरदहा नदी का उफान पाठा क्षेत्र के करीब 50 हजार ग्रामीणों के लिए पांच दिन से मुसीबत बना हुआ है। चमरौहा रपटा पर तेज बहाव के कारण आवागमन पूरी तरह बंद है।

इससे चमरौहा, मऊ गुरदरी, सकरौहा, रानीपुर, कुबरी, टेढ़वा समेत एक दर्जन से अधिक गांवों का तहसील और जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। हालात यह हैं कि ये गांव बारिश के बीच टापू में तब्दील हो गए हैं।

जरूरी सामान, दवा और अन्य जरूरतों के लिए ग्रामीणों को करीब 30 किलोमीटर का चक्कर लगाकर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के डभौरा जाना पड़ रहा है, लेकिन इस मार्ग पर भी बरदहा नदी का पन्ना रपटा है जिस यदि पानी कम होता है तभी आना जाना होता है।

सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। बरदहा के तेज बहाव के कारण एंबुलेंस समेत अन्य वाहनों का निकलना मुश्किल है। मऊ गुरदरी के ग्राम प्रधान रामनाथ के अनुसार चमरौंहा गांव के मुन्ना तिवारी के मासूम पौत्र की तबीयत बिगड़ने पर रविवार को स्वजन उसे लेकर पन्ना रपटा पहुंचे, लेकिन वहां भी करीब डेढ़ फीट पानी बह रहा था। पानी कम होने के इंतजार में परिवार घंटों फंसा रहा।

ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे हालात में गांव में स्वास्थ्य टीम की तत्काल व्यवस्था जरूरी है। बरदहा के साथ डभौरा जाने वाला वैकल्पिक रास्ता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है।

राघव जलप्रपात के पास पन्ना रपटा पर पानी का तेज बहाव होने से लोग जलस्तर कम होने पर ही जोखिम उठाकर निकल पा रहे हैं। खाद्य सामग्री, दवाइयों और रोजमर्रा के सामान की आपूर्ति भी प्रभावित होने लगी है। अभी तक कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा या स्वास्थ्य टीम इस इलाके में नहीं पहुंची है।

एसडीएम मानिकपुर विपिन कुमार द्विवेदी और तहसीलदार दयाशंकर वर्मा राजस्व टीम के साथ चमरौहा घाट पहुंचे और ग्रामीणों से नदी के तेज बहाव में किसी भी सूरत में रपटा पार न करने की अपील की।

अधिकारियों ने सुरक्षा को प्राथमिकता देने और जलस्तर कम होने तक जोखिम न उठाने की सलाह दी है। हालांकि वहां पर कोई पुलिस बल तैनात नहीं है।

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दो दशक से पुल की मांग, हर बारिश में वही संकट

चमरौहा में स्थायी पुल निर्माण की मांग करीब दो दशक से चली आ रही है। हर बरसात में रपटा डूबने के साथ ग्रामीणों का संपर्क कट जाता है। करीब एक पखवारा पहले क्षेत्रीय विधायक अविनाशचंद्र द्विवेदी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पुल स्वीकृत कराने की मांग की थी।

ग्रामीणों ने स्थायी पुल के साथ बरसात में वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था की मांग की है। वहीं, कांग्रेस नेता प्रशांत कुमार और सपा नेता कृतेश्वर मिश्रा ने चमरौहा घाट पर स्टीमर उपलब्ध कराने की मांग की है।