सब्जी की खेती पर बाढ़ का साया, मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने से डूबीं फसलें; चित्रकूट के किसान परेशान

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मंदाकिनी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे सब्जी की खेती से मुख्यालय के दो सौ से अधिक किसान परिवार का भरण पोषण होता है। इस सीजन की पहली बाढ़ से नदी किनारे खेती करने वालों को नुकसान हुआ है। यदि बाढ़ ने विकराल रूप लिया तो सबसे पहले पूरी खेती प्रभावित होगी।

अभी खेतों में खड़ी सब्जी की सफल डूबने की आशंका को लेकर किसान परेशान हैं। इन दिनों तरौंहा और टिकरा में भिंडी, टिंडा, तरोई, लौकी, परवल, कद्दू, बैंगन सहित अन्य सब्जी की खेती है। सब्जी की कुछ फसलें बाजार में आ गई है। कुछ फसलें दस से 15 दिन में बाजार में आ जाएंगी। बाढ़ का पानी खेत में पहुंचेगा तो सब्जी की सजी सजाई बारी नष्ट हो जाएगी।