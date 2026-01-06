दर्दनाक! Uttar Pradesh में बेहाल स्वास्थ्य सेवा, एंबुलेंस खराब होने से बुजुर्ग मरीज की रास्ते में मौत

संवाद सहयोगी, मानिकपुर (चित्रकूट)। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का उदाहरण देखने को मिला। इस लापरवाही से चित्रकूट में एक बुजुर्ग की जान चली गई। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमीरपुर में प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला के घर तक एंबुलेंस नहीं पहुंची थी। कीचड़ और गड्ढों भरे रास्ते से बैलगाड़ी से ले जाकर एंबुलेंस तक पहुंचाया गया था।

चित्रकूट में मंगलवार को एंबुलेंस खराब होने के कारण बुजुर्ग मरीज की जान चली गई। पुलिस व अन्य लोगों ने धक्का देकर एंबुलेंस को बीच रास्ते से अलग किया और उनको निजी वाहन से बजुर्ग को अस्पताल ले गए लेकिन डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

इंद्रानगर निवासी हेमराज सिंह के पिता 75 वर्षीय हनुमान प्रसाद लीवर की बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज नागपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। दो दिन पहले ही वह घर लौटे थे। मंगलवार की दोपहर करीब तीन बजे अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिवार ने 108 एंबुलेंस को काल किया। एंबुलेंस समय पर आई, लेकिन मरीज को ले जाते समय रास्ते में खराब हो गई।

हेमराज सिंह ने आरोप लगाया कि यदि एंबुलेंस समय पर और सही हालत में पहुंची होती तो पिता की जान बच सकती थी। एंबुलेंस प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि वाहन तीन वर्ष पुरानी थी और इंजन में मैकेनिकल खराबी आने के कारण रास्ते में गाड़ी खराब हो गई।