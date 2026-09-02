चित्रकूट में बाढ़ के बाद डॉक्टरों को लेकर आया बड़ा अपडेट, चिकित्सकों की ड्यूटी और अस्पतालों के लिए आदेश जारी

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। जिले में अभी तक स्वाइन फ्लू का कोई रोगी नहीं मिला है, लेकिन वायरल और मौसमी बुखार पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासकर बाढ़ प्रभावित और इसके आसपास के क्षेत्रों में जुकाम, खांसी और बुखार के मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए सभी डाक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी संचालित कर दिया गया है।

बुधवार को 589 मरीजों की ओपीडी हुई। मंगलवार को 832 और सोमवार को 754 से अधिक मरीजों की ओपीडी हुई। इसमें हर दिन लगभग आधे मरीज मौसमी बुखार और वायरल के ही अस्पताल पहुंचे हैं। सीएमओ डॉ. महेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में टीम जाकर संक्रामक रोगों से निपटने की पूर्व तैयारी में ग्रामीणों को दवा दे रहे हैं और सफाई से रहने की सलाह दी है।

इसके बाद भी जिला अस्पताल में बुधवार को सीतापुर निवासी 35 वर्षीय सुनील कुमार, चकलागुरु बाबा निवासी 43 वर्षीय मंगीराम, अमानपुर निवासी 12 वर्षीय मुन्नू, सरैंया निवासी 23 वर्षीय सविता देवी और बहिलपुरवा निवासी 41 वर्षीय मुनुवादेवी को तेज बुखार होने पर भर्ती किया गया है।