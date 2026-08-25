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चित्रकूट में टूटा निर्माणाधीन डैम का तटबंध, जलभराव में फंसी एंबुलेंस; ग्रामीणों ने धक्का देकर निकाला बाहर

By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Tue, 25 Aug 2026 10:05 AM (IST)

चित्रकूट के मीरजापुर गांव में निर्माणाधीन डैम का तटबंध टूटने से राजापुर-कमासिन मार्ग पर जलभराव हो गया, जिससे आवागमन ठप हो गया। पानी में फंसी एंबुलेंस में तड़पते मरीज को ग्रामीणों ने धक्का देकर बाहर निकाला, जबकि विभाग और ग्रामीण एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. चित्रकूट के मीरजापुर गांव में निर्माणाधीन डैम का तटबंध टूटा।

  2. राजापुर-कमासिन मार्ग पर जलभराव, एंबुलेंस फंसी, मरीज तड़पा।

  3. ग्रामीणों ने मानवता दिखाते हुए एंबुलेंस को धक्का देकर निकाला।

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मीरजापुर गांव में सोमवार की शाम सिंचाई विभाग के निर्माणाधीन डैम का तटबंध पानी के दबाव से टूट गया। तेज बहाव के साथ निकले पानी से राजापुर-कमासिन मुख्य मार्ग के सुरसेन तिराहा में दो से तीन फीट तक जलभराव होने से आवागमन ठप हो गया।

साथ ही दुकानों और घरों में पानी घुसने से लोगों का नुकसान हुआ। सबसे खौफनाक मंजर तब दिखा जब मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस बीच सड़क पर पानी में बंद हो गई। जिसकी वजह से मरीज तड़पता रहा, आखिरकार स्थानीय लोगों ने मानवता दिखाते हुए धक्का देकर एंबुलेंस निकाली।

अधिशाषी अभियंता एसके प्रसाद ने ग्रामीणों पर तटबंध काटने का आरोप लगाते हुए अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। उधर, ग्रामीण इसे विभाग की लापरवाही बता रहे हैं। कहा कि अधूरे डैम में जल निकासी का इंतजाम न होना प्रशासन की नाकामी उजागर करता है। अपनी कमी छिपाने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है।

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