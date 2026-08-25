चित्रकूट में टूटा निर्माणाधीन डैम का तटबंध, जलभराव में फंसी एंबुलेंस; ग्रामीणों ने धक्का देकर निकाला बाहर

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मीरजापुर गांव में सोमवार की शाम सिंचाई विभाग के निर्माणाधीन डैम का तटबंध पानी के दबाव से टूट गया। तेज बहाव के साथ निकले पानी से राजापुर-कमासिन मुख्य मार्ग के सुरसेन तिराहा में दो से तीन फीट तक जलभराव होने से आवागमन ठप हो गया।

साथ ही दुकानों और घरों में पानी घुसने से लोगों का नुकसान हुआ। सबसे खौफनाक मंजर तब दिखा जब मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस बीच सड़क पर पानी में बंद हो गई। जिसकी वजह से मरीज तड़पता रहा, आखिरकार स्थानीय लोगों ने मानवता दिखाते हुए धक्का देकर एंबुलेंस निकाली।