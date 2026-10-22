चित्रकूट में वर्दी में शराब के नशे में मिला सिपाही, SP ने किया सस्पेंड; सीओ सिटी को सौंपी गई जांच

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। वर्दी में शराब के नशे में धुत होकर गैर जिम्मेदाराना आचरण करने के मामले में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में तैनात सिपाही दीपक प्रकाश वर्मा को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है।

जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले कर्वी और पुलिस लाइन मार्ग के बीच हाईवे किनारे सिपाही के बेसुध अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। इस पर पीआरवी टीम मौके पर पहुंची और सिपाही राजेश कुमार उसे जिला अस्पताल ले गए। अस्पताल में सिपाही ने कथित तौर पर अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की।

इसके बाद अधिकारियों को सूचना देकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। बुधवार को आई मेडिकल रिपोर्ट में सिपाही के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। वर्दी में रहते हुए गैर जिम्मेदाराना आचरण करने के मामले में एसपी ने निलंबन की कार्रवाई की।