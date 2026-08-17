चित्रकूट में सर्पदंश से मासूम सहित 4 की मौत, एक अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। बारिश के मौसम में जिले में सर्पदंश से डेढ़ वर्षीय मासूम समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के पथरामानी गांव निवासी 35 वर्षीय ब्रजरानी श्रीवास सोमवार सुबह खेत में चारा काट रही थीं। सर्प ने डस लिया। घरेलू उपचार कराने के बाद जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई।

मानिकपुर के कटैया गांव में अंशू की डेढ़ वर्षीय पीहू सोमवार सुबह घर के बरामदे में खेल रही थी। सर्प ने डस लिया। उसे जिला अस्पताल ले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। बहिलपुरवा थाना के बड़ी मडैयन निवासी 35 वर्षीय आशादेवी को घर के पास सफाई करते समय सर्प ने डस लिया।