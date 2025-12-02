चित्रकूट में अनियंत्रित कार 10 फीट नीचे खाई में गिरी, दंपती सहित पांच गंभीर रूप से घायल
चित्रकूट में भरतकूप-खोही मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार के खाईं में गिरने से दंपती और उनके दो बच्चे समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। भरतकूप-खोही मार्ग पर सोमवार दोपहर भरथौल पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 10 फीट नीचे खाईं में गिरकर पलट गई। वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे दंपती, उनके दो बच्चे और एक साथी समेत कुल पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद काफी देर तक अफरा-तफरी रही।
मध्य प्रदेश जिला सतना थाना नयागांव (चित्रकूट) स्थित कामतन मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय सुनील कुमार, 30 वर्षीय पत्नी रानी, आठ वर्षीय बेटी नैंसी, छह वर्षीय बेटे यश और 29 वर्षीय दोस्त दुर्गेश के साथ बांदा जनपद के बिसंडा साढ़ू के घर विवाह कार्यक्रम में गए थे। सोमवार की दोपहर करीब एक बजे घर लौट रहे थे।
भरथौल पेट्रोल पंप के पहले पानी की टंकी के पास चालक सुनील का संतुलन बिगड़ गया और तेज रफ्तार होने के कारण कार खाईं में जा गिरी। हादसे के समय कार की रफ्तार 80 किमी प्रति घंटा से अधिक थी। भरतकूप थाना अपराध निरीक्षक अभय राय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।
लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से शिवरामपुर सीएचसी भेजा। डाक्टरों ने हालत गंभीर होने पर पांचों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, उनके सिर व हाथ-पैर में चोटें आई हैं। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया है।
