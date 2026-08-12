चित्रकूट में नेत्रदान से रोशन हुई तीन जिंदगियां: परिवार बने प्रेरणा, अब तक 9000 से अधिक दान

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। किसी के जाने के बाद उसकी यादें ही नहीं, उसकी आंखें भी किसी की जिंदगी में उजाला भर सकती हैं। नगर में तीन परिवारों ने नेत्रदान कर ऐसी ही मिसाल पेश की है। डीसीबी चेयरमैन पंकज अग्रवाल की मां शांति देवी, जितेंद्र गोयल की मां हीरामणि और राहुल अग्रवाल के पिता राजेंद्र अग्रवाल के निधन के बाद स्वजन ने उनके नेत्रदान का निर्णय लिया। इन दान किए गए नेत्रों ने तीन जरूरतमंद लोगों के जीवन में रोशनी लौटाने का माध्यम बनाया।

जानकीकुंड नेत्र चिकित्सालय के प्रमुख डॉ. इलेश जैन के अनुसार कॉर्निया की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग दृष्टिहीनता का जीवन जी रहे हैं। एक नेत्रदाता के दोनों कॉर्निया दो लोगों को दृष्टि देने में उपयोगी हो सकते हैं।

डॉक्टर ने बताया कि नेत्रदान को लेकर समाज में अभी भी कई भ्रांतियां हैं। चश्मा लगाने वाले, बुजुर्ग या किसी बीमारी के कारण मृत्यु होने वाले व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। दो से 90 वर्ष तक के व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के छह घंटे के भीतर नेत्र निकालने की प्रक्रिया पूरी की जाती है और इससे मृतक के चेहरे पर कोई विकृति नहीं आती।

1950 के दशक से जारी नेत्रदान की परंपरा जानकीकुंड स्थित सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में नेत्रदान केवल एक अभियान नहीं, बल्कि करीब सात दशक से चली आ रही सेवा परंपरा है। महान संत रणछोड़ दास जी महाराज ने 1950 के दशक में नेत्रदान यज्ञ और नेत्र शिविर की शुरुआत कर जरूरतमंदों को दृष्टि देने की पहल की थी। इसी सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2007 में चिकित्सालय में आई बैंक की स्थापना की गई। इसके बाद से अब तक करीब नौ हजार लोग नेत्रदान कर चुके हैं।