    चित्रकूट में सड़क किनारे खड़े डंपर से भिड़ी डीसीएम, 18 भैंसों की मौत; चालक बाल-बाल बचा

    By Praveen Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:16 PM (IST)

    चित्रकूट में झांसी-मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घने कोहरे के कारण एक तेज रफ्तार डीसीएम सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। इस भीषण दुर्घटना में डीसीएम ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। झांसी- मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार की सुबह करीब सात बजे घने कोहरा के बीच कर्वी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चकला राजरानी के पास तेज रफ्तार डीसीएम सड़क किनारे खड़े डंपर से पीछे से जा टकराई।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डीसीएम का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय डीसीएम में 35 भैंसें लदी थीं, जिनमें से 18 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं।

    दुर्घटना में डीसीएम चालक बाल-बाल बच गया, हालांकि घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डीसीएम मालिक और चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है।

    कर्वी कोतवाली प्रभारी श्याम प्रताप पटेल ने बताया कि डीसीएम बांदा जनपद की है। चालक की तलाश की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय हाईवे पर अत्यधिक घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई थी।

    तेज रफ्तार के कारण चालक को आगे खड़े डंपर का समय रहते अंदाजा नहीं हो सका। डीसीएम में पटला लगाकर दो खंड में भैंसों को लादा गया था। जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कर्वी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित किया।

    पशुपालन विभाग को भी तत्काल सूचित किया गया। पुलिस और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर डीसीएम में फंसी भैंसों को बाहर निकाला। 15 भैंसों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 18 भैंसों की मौत की पुष्टि की गई।

    मृत भैंसों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाने के बाद हाईवे पर यातायात सुचारु कराया गया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि डंपर चालक की ओर से डीसीएम मालिक और अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।