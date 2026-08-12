चित्रकूट में सहपाठी की दरिंदगी, 12वीं क्लास की छात्रा को ब्लैकमेल कर करता रहा दुष्कर्म, किशोरी ने जन्मा बच्चा
चित्रकूट में एक 12वीं कक्षा की छात्रा को उसके सहपाठी ने ब्लैकमेल कर लगातार दुष्कर्म किया। किशोरी ने सात माह में एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने मामला ...और पढ़ें
HighLights
कर्वी मुख्यालय के एक इंटर कालेज में कक्षा 12 में पढ़ते हैं दोनों
पेट दर्द होने से किशोरी को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, बच्चे को दिया जन्म
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। कालेज में साथ पढ़ने वाला युवक ब्लैकमेल कर किशोरी से दुष्कर्म करता रहा। धमकी से डरी किशोरी ने यह बात घर वालों से छिपाए रखी। मंगलवार को पेट में दर्द होने के बाद स्वजन किशोरी को अस्पताल ले गए, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। स्वजन ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया है।
किशोरी और आरोपित दोनों अलग-अलग गांव के रहने वाले हैं और कर्वी मुख्यालय के एक इंटर कालेज में कक्षा 12 में पढ़ते हैं। मंगलवार को किशोरी के पिता ने कोतवाली में बताया कि चकौंध गांव निवासी 20 वर्षीय दीपक साहू ने ब्लैकमेल कर बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। लोकलाज के डर से पुत्री ने घर में कुछ नहीं बताया। उसके पेट में मंगलवार को तेज दर्द होने पर पहले घर में दवा खिलाई लेकिन कोई सुधार न होने पर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां कुछ देर बाद उसने एक बच्चे का जन्म दिया। तब पुत्री ने स्वजन को आपबीती बताई। आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार ने बताया कि डाक्टरों की देखरेख में किशोरी अस्पताल में भर्ती है। उसका लगभग सात माह का गर्भ था। कोतवाल दुर्गविजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपित दीपक को उसके गांव से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसके पहले डीएनए जांच के लिए उसका सैंपल लिया गया है।
इधर, फतेहपुर में किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म करने वाले को भेजा जेल
कस्बे के बांकी मार्ग का निवासी विपिन पाल थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। बीती सात अगस्त को विपिन ने कस्बे की एक किशोरी को अपहरण करके ले गया था और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पिता ने पुत्री के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। दो दिन बाद आरोपित के चंगुल से छूटी किशोरी ने घर पहुंचकर स्वजन को आपबीती बताई। पुलिस ने किशोरी के बयानों के बाद अपहरण के मुकदमे में दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट की धाराएं बढ़ाकर आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेजा। थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि आरोपित थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। इसके खिलाफ छह से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कुछ माह पूर्व यह मौदहा में हुई लूट की घटना में मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया था। वर्तमान में यह जमानत पर बाहर था।