चित्रकूट में सहपाठी की दरिंदगी, 12वीं क्लास की छात्रा को ब्लैकमेल कर करता रहा दुष्कर्म, किशोरी ने जन्मा बच्चा

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। कालेज में साथ पढ़ने वाला युवक ब्लैकमेल कर किशोरी से दुष्कर्म करता रहा। धमकी से डरी किशोरी ने यह बात घर वालों से छिपाए रखी। मंगलवार को पेट में दर्द होने के बाद स्वजन किशोरी को अस्पताल ले गए, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। स्वजन ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया है।



किशोरी और आरोपित दोनों अलग-अलग गांव के रहने वाले हैं और कर्वी मुख्यालय के एक इंटर कालेज में कक्षा 12 में पढ़ते हैं। मंगलवार को किशोरी के पिता ने कोतवाली में बताया कि चकौंध गांव निवासी 20 वर्षीय दीपक साहू ने ब्लैकमेल कर बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। लोकलाज के डर से पुत्री ने घर में कुछ नहीं बताया। उसके पेट में मंगलवार को तेज दर्द होने पर पहले घर में दवा खिलाई लेकिन कोई सुधार न होने पर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां कुछ देर बाद उसने एक बच्चे का जन्म दिया। तब पुत्री ने स्वजन को आपबीती बताई। आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार ने बताया कि डाक्टरों की देखरेख में किशोरी अस्पताल में भर्ती है। उसका लगभग सात माह का गर्भ था। कोतवाल दुर्गविजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपित दीपक को उसके गांव से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसके पहले डीएनए जांच के लिए उसका सैंपल लिया गया है।