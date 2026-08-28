जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। नौकरी व मकान दिलाने का झांसा देकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के बाद बंधक बनाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपये वसूलने वाले गिरोह का मुगलसराय कोतवाली पुलिस व साइबर सेल ने राजफाश किया है।

पुलिस ने गिरोह के सरगना विजय कुमार गुप्ता उर्फ रॉकी समेत तीन पुरुष व एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से आठ एंड्रायड मोबाइल, 72,300 रुपये नकद, नौ एटीएम कार्ड, पांच फर्जी आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज, बैंक की पासबुक-चेकबुक, पोर्टेबल वाई-फाई डिवाइस, टॉर्चर किट व दो वाहन बरामद हुए हैं।

पुलिस के अनुसार एक पीड़िता ने 27 अगस्त को तहरीर देकर बताया कि 16 अगस्त को ऑनलाइन मकान देखने के सिलसिले में उसे रामनगर चौराहे से डहिया स्थित एक मकान में ले जाया गया था। वहां तीन पुरुष व एक महिला ने उसे कमरे में बंधक बना लिया। आरोप है कि खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाली महिला समेत आरोपितों ने उसके साथ मारपीट व अभद्रता की और आपत्तिजनक वीडियो बनाया।

वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। आरोपितों ने उसका मोबाइल छीनकर पति को फोन किया। बाद में फोन-पे के माध्यम से उसके खाते से करीब 1.14 लाख रुपये भी ट्रांसफर करा लिए गए। पीड़िता किसी तरह आरोपितों के चंगुल से निकलने में सफल रही।



लोकैन्टो से शुरू हुआ गिरोह का खेल

पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपित विजय कुमार गुप्ता उर्फ रॉकी ने कथित तौर पर बताया कि वह पहले ऑनलाइन लोकैन्टो के माध्यम से एस्कॉर्ट सर्विस संचालित करता था। वर्ष 2023 में एक महिला द्वारा कथित धोखाधड़ी किए जाने के बाद उसने एस्कॉर्ट महिलाओं से बदला लेने की योजना बनाई।