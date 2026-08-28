महिला ने की धोखाधड़ी तो 'एस्कॉर्ट सर्विस' के बहाने बदला लेने की रच डाली चंदौली से खतरनाक साजिश
मुगलसराय पुलिस और साइबर सेल ने महिलाओं को नौकरी व मकान का झांसा देकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश ...और पढ़ें
HighLights
गिरोह महिलाओं को नौकरी-मकान का झांसा देकर फंसाता था।
आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर लाखों वसूलते थे।
पुलिस ने सरगना रॉकी समेत चार सदस्यों को दबोचा।
जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। नौकरी व मकान दिलाने का झांसा देकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के बाद बंधक बनाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपये वसूलने वाले गिरोह का मुगलसराय कोतवाली पुलिस व साइबर सेल ने राजफाश किया है।
पुलिस ने गिरोह के सरगना विजय कुमार गुप्ता उर्फ रॉकी समेत तीन पुरुष व एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से आठ एंड्रायड मोबाइल, 72,300 रुपये नकद, नौ एटीएम कार्ड, पांच फर्जी आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज, बैंक की पासबुक-चेकबुक, पोर्टेबल वाई-फाई डिवाइस, टॉर्चर किट व दो वाहन बरामद हुए हैं।
पुलिस के अनुसार एक पीड़िता ने 27 अगस्त को तहरीर देकर बताया कि 16 अगस्त को ऑनलाइन मकान देखने के सिलसिले में उसे रामनगर चौराहे से डहिया स्थित एक मकान में ले जाया गया था। वहां तीन पुरुष व एक महिला ने उसे कमरे में बंधक बना लिया। आरोप है कि खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाली महिला समेत आरोपितों ने उसके साथ मारपीट व अभद्रता की और आपत्तिजनक वीडियो बनाया।
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। आरोपितों ने उसका मोबाइल छीनकर पति को फोन किया। बाद में फोन-पे के माध्यम से उसके खाते से करीब 1.14 लाख रुपये भी ट्रांसफर करा लिए गए। पीड़िता किसी तरह आरोपितों के चंगुल से निकलने में सफल रही।
लोकैन्टो से शुरू हुआ गिरोह का खेल
पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपित विजय कुमार गुप्ता उर्फ रॉकी ने कथित तौर पर बताया कि वह पहले ऑनलाइन लोकैन्टो के माध्यम से एस्कॉर्ट सर्विस संचालित करता था। वर्ष 2023 में एक महिला द्वारा कथित धोखाधड़ी किए जाने के बाद उसने एस्कॉर्ट महिलाओं से बदला लेने की योजना बनाई।
इसके बाद साथियों के साथ मिलकर गिरोह बनाया। पुलिस के मुताबिक गिरोह महिलाओं को एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर बुलाता और पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद उन्हें बंधक बना लेता था। इसके बाद आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए महिलाओं व उनके परिजनों से रुपये वसूले जाते थे।
विशम्भर महिलाओं को मकान तक पहुंचाता था
पूछताछ में सामने आया कि विशम्भर विश्वकर्मा महिलाओं को रामनगर चौराहे से डहिया-बद्रीपरम स्थित मकान तक लेकर आता था। वहां गिरोह के अन्य सदस्य उन्हें बंधक बनाकर वीडियो बनाते थे। महिला आरोपित अंजली गुप्ता खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़िताओं को डराती-धमकाती थी। पुलिस के अनुसार फर्जी व कूटरचित आधार कार्ड तथा बैंक खातों के माध्यम से रकम प्राप्त करने में भी उसकी भूमिका थी।
डायल-112 व आइजीआरएस पर मिल रही थीं शिकायतें
पुलिस के अनुसार चंदौली जिले में डायल-112 व आइजीआरएस के माध्यम से महिलाओं को नौकरी व मकान दिलाने का झांसा देकर गिरोह के जाल में फंसाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। साइबर सेल ने शिकायतों की जांच शुरू की। सर्विलांस के आधार पर पुलिस टीम गिरोह तक पहुंची।
मकान की घेराबंदी कर चारों को दबोचा
उच्चाधिकारियों के निर्देशन में मुगलसराय थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक सूरज, साइबर थाना के उपनिरीक्षक अभिषेक शुक्ला व पुलिस टीम ने सर्विलांस के आधार पर 28 अगस्त को डहिया-बद्रीपरम कॉलोनी स्थित मकान की घेराबंदी कर दबिश दी। मौके से विजय कुमार गुप्ता उर्फ रॉकी, कृष्ण कुमार गुप्ता, विशम्भर विश्वकर्मा व अंजली गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार पीड़िताओं ने आरोपितों की पहचान भी की है। बरामद वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया गया है।