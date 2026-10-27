चंदौली में मिट्टी का टीला ढहने से महिला की मौत, दूसरी की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, चहनियां (चंदौली)। बलुआ गांव में मंगलवार को गंगा किनारे मिट्टी की खुदाई करते समय मिट्टी का टीला ढहने से दो महिलाएं दब गईं। ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों ने तेतरा देवी को मृत घोषित कर दिया। जबकि गंभीर रूप से घायल लक्ष्मीना देवी को ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया।

गांव की निषाद बस्ती निवासी छोटन निषाद की पत्नी तेतरा देवी व स्व. भोनू निषाद की पत्नी लक्ष्मीना देवी घर की सफाई के लिए घर के पास गंगा किनारे मिट्टी खोद रही थीं। इसी दौरान मिट्टी का टीला ढह गया और दोनों उसके नीचे दब गईं। चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण पहुंचे।

उन्होंने मिट्टी हटाकर दोनों महिलाओं को बाहर निकाला और बलुआ स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। वहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाने की सलाह दी। जिला चिकित्सालय पहुंचने से पहले ही रास्ते में तेतरा की सांसें थम गईं। वहीं, लक्ष्मीना देवी के पैर की हड्डी टूटने के साथ कमर में गंभीर चोट आई है।