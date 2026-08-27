चंदौली के उदयपुरा गांव में प्रधान के बेटे ने खुद को मारी गोली, मौत के बाद मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, चंदौली। उदयपुरा गांव के ग्राम प्रधान अशोक सिंह के पुत्र शिवम उत्कर्ष ने गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मार ली। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी होते ही स्वजन में अफरा-तफरी मच गई।

आनन-फानन में परिजन उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई बताया जा रहा है कि शिवम उत्कर्ष ने अपने घर में ही खुद को गोली मारी। गोली चलने की आवाज सुनकर स्वजन मौके पर पहुंचे तो वह घायल अवस्था में पड़ा था। परिजन तत्काल उसे लेकर अस्पताल रवाना हुए। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई।