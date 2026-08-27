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चंदौली के उदयपुरा गांव में प्रधान के बेटे ने खुद को मारी गोली, मौत के बाद मचा हड़कंप

By Mahendra Kumar Dubey Edited By: Abhishek sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 11:25 AM (IST)

चंदौली के उदयपुरा गांव में ग्राम प्रधान अशोक सिंह के बेटे शिवम उत्कर्ष ने खुद को गोली मार ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया ग ...और पढ़ें

चंदौली के उदयपुरा में प्रधान के बेटे ने खुद को गोली मारी, मौत के बाद पुलिस जांच में जुटी।

चंदौली के उदयपुरा में प्रधान के बेटे ने खुद को गोली मारी, मौत के बाद पुलिस जांच में जुटी।

HighLights

  1. ग्राम प्रधान के बेटे शिवम उत्कर्ष ने खुद को गोली मारी।

  2. चंदौली के उदयपुरा गांव में हुई यह दुखद घटना।

  3. इलाज के दौरान मौत, पुलिस जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता, चंदौली। उदयपुरा गांव के ग्राम प्रधान अशोक सिंह के पुत्र शिवम उत्कर्ष ने गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मार ली। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी होते ही स्वजन में अफरा-तफरी मच गई।

आनन-फानन में परिजन उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई बताया जा रहा है कि शिवम उत्कर्ष ने अपने घर में ही खुद को गोली मारी। गोली चलने की आवाज सुनकर स्वजन मौके पर पहुंचे तो वह घायल अवस्था में पड़ा था। परिजन तत्काल उसे लेकर अस्पताल रवाना हुए। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी लेने के साथ ही स्वजन से घटना के संबंध में पूछताछ की। अभी तक गोली मारने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। शिवम की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार, घायल के बयान और जांच के बाद घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।