Chandauli News: नरौली गंगा घाट पर स्नान करते समय दो किशोर डूबे, एक की मौत, मल्लाहों ने बचाया एक की जान

नरौली गंगा घाट पर स्नान करते समय डूबने से एक किशोर की मौत

चंदौली, जागरण टीम: नरौली गंगा घाट पर सोमवार की दोपहर में नहाते समय गहरे पानी में डूबने से 16 वर्षीय आफताब की जहां मौत हो गई। वहीं 15 वर्षीय समीर की हालत गंभीर बनी हुई है। मल्लाहों ने काफी प्रयास के बाद दोनों किशोरों को बाहर निकाला। घटना से स्वजनों में कोहराम मच गया। स्वजनों के रोने बिलखने से माहौल गमगीन हो गया। गंगा में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से डूबे किशोर स्थानीय कस्बा के धाना शहीद मोहल्ला निवासी जाकिर का बेटा समीर और नसीम का बेटा आफताब दोनों दोस्त हैं। सोमवार को दोनों साथी गंगा में नहाने के लिए नरौली गए थे। नहाते समय वह गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। यह देख पास में ही मछली मार रहे मल्लाहों ने उन्हें बचाने का बहुत कोशिश की लेकिन तब तक दोनों डूब गए थे। मल्लाहों ने अथक प्रयास कर बेहोशी की हालत में समीर और आफताब को बाहर निकाला। किशाेरों को सामुदायिक स्वस्थ केंद्र पहुंचाया गया जहां आफताब को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष प्रशांत सिंह ने घटना की जानकारी ली। खुद की जान की परवाह किए बिना बचाई किशोर की जान गंगा में स्नान करते समय डूब रहे युवकों को बचाने के लिए दीपक निषाद, वंशराज, चंद्रमा ने जान की परवाह किए बिना घंटों प्रयास कर डूबे हुए किशोरों को बाहर निकाला। उनकी मेहनत का नतीजा रहा कि समीर की जान बच पाई। चहुंओर साहसी युवकों के कारनामे की चर्चा हो रही है।

