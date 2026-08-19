चंदौली में हाईवे पर बोलेरो की चपेट में आने से आटो सवार दो की मौत, एक की गंभीर हाल में ट्रामा सेंटर में इलाज जारी

जागरण संवाददाता, चंदौली। नेशनल हाईवे-19 पर कटसीला के पास मंगलवार की रात करीब 12.30 बजे तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े टेंपो से भिड़ गया। हादसे में आटो सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान दो घायलों की मौत हो गई, जबकि एक घायल का ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है।

वाराणसी की ओर से तेज रफ्तार बोलरो चंदौली की तरफ आ रहा था। कटसीला के पास अचानक सड़क पर एक जानवर आ गया। अनियंत्रित बोलरो सड़क किनारे खड़े टेंपो से जा टकराई। हादसे में गंभीर रूप से घायल टिंकू पासवान निवासी डाक बंगला वार्ड नंबर-पांच, चंदौली की उपचार के दौरान मौत हो गई।

जबकि दूसरे घायल तुलसी निवासी खोजवा, नई बाजार, वाराणसी ने बुधवार की सुबह ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीसरे घायल निक्कू राय निवासी कैली रोड, चंदौली की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय तक आवागमन भी प्रभावित रहा। परिवार के लोगों ने बताया कि तीनों लोग आटो पर सवार होकर मुगलसराय खाना खाने जा रहे थे।