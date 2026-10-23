जागराण संवाददाता, चंदौली। चंदौली-जिले के धीना थाना क्षेत्र के डेढ़गांवा में दो युवकों के शव मिलने के मामले में मृतकों की शिनाख्त सिद्धार्थ सिंह निवासी मेढ़वा नगवा, थाना धानापुर, चंदौली (बरहपुर, थाना नंदगंज गाजीपुर) और सागर त्रिपाठी पुत्र वीरेंद्र, निवासी यशोदा नगर, नौबस्ता, कानपुर के रूप में हुई है।

बताया जाता है कि दोनों गहरे दोस्त थे और करीब तीन दिन पहले कानपुर से वाराणसी घूमने की बात कहकर निकले थे। 22 अक्टूबर को सुबह दोनों युवकों का शव बोरी में मिला था। युवकों को बदमाशों ने पहले गोली मारी थी और इसके बाद गला रेत दिया था। ग्रामीणों के अनुसार सिद्धार्थ सिंह अपने परिवार के इकलौते पुत्र थे।

उनके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और वह अपनी मां के साथ कानपुर में रहते थे। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ के परिवार की गांव में काफी जमीन-जायदाद है. ऐसे में इस दोहरे हत्याकांड के पीछे संपत्ति विवाद की आशंका जताई जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी सकलडीहा कृष्ण मुरारी का कहना है कि शव का शिनाख्त हो गया है। मामले की जांच की जा रही है।