थाने में तैनात कतिपय पुलिसकर्मी पूरी रात ट्रकों को रोककर उनसे दस से 20 हजार रुपये प्रति ट्रक की उगाही करते रहे। आडियो में इसकी इसके चलते हाईवे पर जाम की स्थिति भी बनी रही। एसपी अंकुर अग्रवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। दरअसल बरसात के चलते बालू खनन पर रोक लगा दी गई है।

ट्रकों से अवैध वसूली में चकरघट्टा भेजे गए तीन पुलिसकर्मी; कार्रवाई से विभाग में मची रही खलबली

जागरण संवाददाता, चंदौली : खाकी एक बार फिर से दागदार हुई। शनिवार को सैयदराजा में बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली के लिए पुलिसकर्मी व बिचौलिए की बातचीत का आडियो प्रसारित हो गया। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने इसका संज्ञान लिया और प्रथम दृष्टया अवैध वसूली में संलिप्त होने पर सैयदराजा थाने में तैनात तीन पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण चकरघट्टा थाना पर कर दिया। आडियो प्रसारित हाेने के बाद पुलिस विभाग की किरकिरी हुई। हालांकि एसपी की कार्रवाई से विभाग में खलबली मची रही। थाने में तैनात कतिपय पुलिसकर्मी पूरी रात ट्रकों को रोककर उनसे दस से 20 हजार रुपये प्रति ट्रक की उगाही करते रहे। आडियो में इसकी इसके चलते हाईवे पर जाम की स्थिति भी बनी रही। एसपी अंकुर अग्रवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। दरअसल, बरसात के चलते बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। शुक्रवार की रात बड़ी संख्या में बालू लदे ट्रक बिहार से होकर नौबतपुर के रास्ते हाईवे से गुजरे। आरोप है कि सैयदराजा थाने में तैनात कतिपय पुलिसकर्मी ट्रकों को पकड़कर उनसे रुपये वसूलते रहे। सूत्रों की मानें तो अवैध वसूली में पूरा थाना ही संलिप्त है। थाने के तीन सिपाहियों सहित बरठी कमरौर, धुरीकोट और बिहार के तीन बिचौलियों का नाम सामने आ रहा। किसी ट्रक मालिक ने आडियो को प्रसारित कर दिया। मामला एसपी अंकुर अग्रवाल तक भी पहुंचा तो प्रसारित आडियो की सत्यता की जांच शुरू कर दी गई। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाने के कांस्टेबल राजेश सिंह, सुनिल कुमार व आशीष सिंह को हटा दिया। ट्रकों से अवैध वसूले के लिए बातचीत से जुड़े आडियो की सीओ सदर जांच कर रहे हैं। जांच में तथ्य सही पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तीन पुलिसकर्मियों को चकरघट्टा भेज दिया गया है। पुलिस की छवि साफ सुथरी बनाए रखने का प्रयास है। अंकुर अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक

Edited By: Mohammed Ammar