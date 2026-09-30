चंदौली में संचालित काल सेंटर से जापान और चीन के बुजुर्गों से करते थे जालसाजी, चल रहा था अवैध अंतरराष्ट्रीय साइबर काल सेंटर 

जागरण संवाददाता, चंदौली। स्वाट सेल और सर्विलांस सेल सहित स्थानीय पुलिस टीम ने स्वागत इलेक्ट्रानिक शोरूम व आदित्य विजन इलेक्ट्रानिक की बिल्डिंग के बगल में स्थित बिल्डिंग (कैलाशपुर में स्थित बेबी फर्स्ट क्राई शोरूम) की तीसरी मंजिल पर संचालित अंतरराष्ट्रीय साइबर काल सेंटर का राजफाश किया है।

पीडीडीयू नगर में संचालित काल सेंटर से जालसाजों ने जापान और चीन के बुजुओं से जालसाजी करते थे। पुलिस टीम ने काल सेंटर प्रबंधक सहित पांच को गिरफ्तार कर लिया है जबकि संचालक सहित तीन की तलाश की जा रही है। उनके पास से 19 मानीटर, छह आईफोन सहित बड़ी संख्या में उपकरण और फर्जी दस्तावेज बरामद किया है।

अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने बताया कि पुलिस टीम मंगलवार की रात बिल्डिंग में पहुंचकर वीडियोग्राफी करते हुए दरवाजा खुलवाकर प्रवेश किया। मौके पर मौजूद सभी कंप्यूटर मानीटर की स्क्रीन पर लाइव काल चल रही थी। इसमें विदेशी भाषा में आवाज सुनाई पड़ रही थी।

इस दौरान काल सेंटर मैनेजर रौनक सिंह निवासी सैदपुर, थाना बेन, जनपद नालंदा, बिहार के दो खाते में नौ लाख रुपये को तत्काल फ्रीज कराया गया। साथ ही रोशन कुमार निवासी नया बाईपास, थाना विष्णुपथ, जनपद गया, अमन कुमार निवासी मंगला बोरिंग, थाना विष्णुपथ, जनपद गया, अंकित कुमार निवासी नीमडीह, थाना रूपौ, जनपद नवादा और विकास वैभव निवासी वारिस नगर रामशिला, थाना कोतवाली, जनपद गया (बिहार) को गिरफ्तार कर लिया गया।

नालंदा में सीखी थी जापानी भाषा गिरफ्तारी के बाद कड़ाई से पूछताछ में आरोपितों ने पुलिस को बताया कि वह जापानी भाषा नालंदा व गया में सीखे थे। वह ZOIPER5 ऐप के माध्यम से जापान के नागरिकों के सिस्टम-कंप्यूटर में आई समस्याओं के बहाने रिमोट एक्सेस प्राप्त करते थे। इसके लिए वह जापान की वेबसाइट ([www.oty.com](https://www.oty.com), LogMeInRescueConsole) खोलकर 6-डिजिट का पिन दर्ज करने को कहते थे।

पिन डालते ही स्क्रीन का रिमोट एक्सेस मिल जाता था, जिसके बाद वे पीड़ित के बैंकिंग ऐप को एक्सेस करके धनराशि धोखे से प्राप्त कर लेते थे। प्राप्त बैंकिंग विवरण को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स (जैसे DATES व अन्य वर्चुअल नंबरों वाले ग्रुप) में अन्य साथियों के साथ साझा किया जाता था। चाइनीज मेंबर्स म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराते थे, जिनमें पैसा ट्रांसफर किया जाता था।

बताया कि इस पूरे गैंग का मुख्य सरगना एक अन्य साथी है, जो पुलिस के आने से कुछ देर पहले ही निकल गया था। हवाला के जरिए जापानी करेंसी को भारतीय रुपयों में बदलकर वही काल सेंटर चलाता था। पहचान छिपाने के लिए बनारस के पते पर फर्जी आधार कार्ड भी बनवाए थे।