    पीडीडीयू नगर में शिक्षक ने छात्रा से की छेड़खानी, मुकदमा दर्ज

    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:08 PM (IST)

    चंदौली के एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा दसवीं की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद अलीनगर थाने में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। छात्रा ने शिक्षक धीरज पर कक्षा में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है।

    शिक्षक के खिलाफ थाने में तहरी देकर आरोपित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की।

    जागरण संवाददाता, चंदौली। क्षेत्र स्थित एक निजी विद्यालय के शिक्षक द्वााारा कक्षा दस की छात्रा से छेड़खानी करने मामला प्रकाश में आया। सोमवार को जब छात्रा घर में आई तो स्वजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद स्वजन ने अलीनगर थाने में शिक्षक के खिलाफ थाने में तहरी देकर आरोपित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की।

    पीड़ित छात्रा ने बताया कि शिक्षक धीरज उनके साथ कक्षा के दौरान छेड़छाड़ कर रहा था। इसके बाद पीड़िता और अन्य छात्रों ने विद्यालय की महिला शिक्षक से मामले की शिकायत की, जिसके बाद महिला शिक्षक ने प्रधानाचार्य से शिकायत करने को कहा, लेकिन प्रधानाचार्य ने शिक्षिका और छात्राओं को दबाव बनाने लगे।

    वहीं मामले को समझा बुझाकर समाप्त करने को कहा। पीड़ित छात्रा ने पूरी घटना अपने स्वजन को बताई। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि कक्षा दस की छात्रा के स्वजन की तहरीर पर अध्यापक के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपित की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।