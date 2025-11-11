पीडीडीयू नगर में शिक्षक ने छात्रा से की छेड़खानी, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, चंदौली। क्षेत्र स्थित एक निजी विद्यालय के शिक्षक द्वााारा कक्षा दस की छात्रा से छेड़खानी करने मामला प्रकाश में आया। सोमवार को जब छात्रा घर में आई तो स्वजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद स्वजन ने अलीनगर थाने में शिक्षक के खिलाफ थाने में तहरी देकर आरोपित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की।

पीड़ित छात्रा ने बताया कि शिक्षक धीरज उनके साथ कक्षा के दौरान छेड़छाड़ कर रहा था। इसके बाद पीड़िता और अन्य छात्रों ने विद्यालय की महिला शिक्षक से मामले की शिकायत की, जिसके बाद महिला शिक्षक ने प्रधानाचार्य से शिकायत करने को कहा, लेकिन प्रधानाचार्य ने शिक्षिका और छात्राओं को दबाव बनाने लगे।