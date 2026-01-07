उड़ीसा से बिहार ले जाया जा रहा 79 किग्रा गांजा चंदौली में बरामद, औरैया का तस्कर गिरफ्तार
चंदौली में अलीनगर पुलिस ने पचफेड़वा रिंग रोड पुल के पास चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 79.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने ओडिशा से बिहार जा रहे एक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंदौली। अलीनगर पुलिस ने बुधवार को चेकिंग के दौरान पचफेड़वा रिंग रोड पुल के पास से एक ट्रक से 79.5 किग्रा गांजा बरामद किया। साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान तस्कर ने बताया कि गांजा अपने वाहन स्वामी के कहने पर उड़ीसा से लेकर गाजीपुर के रास्ते बिहार जा रहा था।
थाना प्रभारी अनिल पांडेय ने बताया कि गांजा की खेप को ट्रक के डाले व चालक की केबिन के बीच बने रैक में छिपाया गया था। तस्कर को गिरफ्तार कर पुलिस कार्रवाई में जुटी रही। अलीनगर थाना की पुलिस टीम आलमपुर नहर के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी।
इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक वाहन से एक व्यक्ति गांजा लेकर वाराणसी की तरफ से आ रहा है और बिहार जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम पचफेड़वा रिंग रोड पुल के पास पहुंच गई और वाराणसी की तरफ से आने वाली गाडियों की जांच-पड़ताल शुरू कर दी।
कुछ देर में एक ट्रक यूपी 65 ईटी 0688 वाराणसी की तरफ से आती हुई दिखाई दी। ट्रक को पुलिस टीम ने रोका और चालक को पकड़ लिया। जांच की गई तो कुल 37 बंडल (कुल वजन 79.500 किग्रा) गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार तस्कर दीपचंद्र ग्राम बहेवा, थाना बिधूना जनपद औरैया का निवासी है।
