Chandauli News: एक किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, 10 लाख रुपये है कीमत

राजकीय रेलवे थाना में पकड़े गए तस्कर संग पुलिस टीम । जागरण ।

पीडीडीयू नगर (चंदौली) जागरण संवाददाता। राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने रविवार की भोर में स्थानीय रेलवे स्टेशन से एक किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर अफीम की खेप झारखंड से दिल्ली ले जा रहा था। जीआरपी तस्कर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। जीआरपी पीडीडीयू के प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह, आरपीएफ निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि अपराधियों की धड़-पकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जीआरपी के एसआई विद्या सागर और आरपीएफ के एसआई सुनील कुमार के नेतृत्व में संयुक्त टीम स्टेशन पर गश्त कर रही थी। तलाशी में युवक के पास से बरामद हुई एक कि‍लो अफीम भोर में लगभग पांच बजे टीम प्लेटफार्म पांच और छह के पूर्वी छोर पर स्टेशन नाम पट्टिका बोर्ड के पास पहुंची तो एक संदिग्ध युवक दिखा। तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो अफीम बरामद हुआ। गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अमर कुमार निवासी ग्राम गना लोया थाना मुरहू जिला खूंटी झारखंड बताया। अमर ने बताया कि वह झारखंड के चतरा सहित आसपास के इलाकों से अफीम खरीद कर ट्रेन के माध्यम से दिल्ली ले जाकर बेचता है। Chandauli: कार की खिड़की से न‍िकलकर स्टंट करना दो युवकों को पड़ा महंगा, पुल‍िस ने काटा भारी भरकम चालान 10 लाख रुपये है अफीम की कीमत जीआरपी निरीक्षक ने बताया कि अमर की गिरफ्तारी से बढ़ती मादक पदार्थ (अफीम) तस्करी जैसे अपराधों में कमी आएगी। बताया कि बरामद अफीम की कीमत दस लाख रुपये है। अफीम बरामद कर तस्करी के आरोपित अमर का चालान कर जेल भेजा जा रहा है।

Edited By: Vinay Saxena