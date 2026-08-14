सावन मेले में पांच जोड़ी और स्पेशल ट्रेनें, गया-डीडीयू ट्रेन का भी बढ़ा फेरा
रेलवे ने श्रावणी मेले के लिए पांच जोड़ी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जो बासुकीनाथ, पटना, गोरखपुर, आसनसोल और नरकटियागंज के बीच चलेंगी। इसके साथ ही, गया-मधुपुर और गया-डीडीयू के बीच चलने वाली श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की अवधि 28 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
HighLights
रेलवे ने पांच जोड़ी नई श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाईं।
बासुकीनाथ, पटना, गोरखपुर, आसनसोल रूट पर मिलेंगी सेवाएं।
गया-डीडीयू सहित दो ट्रेनों की अवधि 28 अगस्त तक बढ़ी।
जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पांच जोड़ी अतिरिक्त श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है।
बासुकीनाथ-पटना, बासुकीनाथ-गोरखपुर, आसनसोल-गोरखपुर तथा मधुपुर-नरकटियागंज के बीच इन ट्रेनों का परिचालन होगा। इससे बाबा बैद्यनाथ धाम व बासुकीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ पूर्वांचल व बिहार के यात्रियों को राहत मिलेगी।
सभी स्पेशल ट्रेनों में शयनयान/साधारण श्रेणी के 20 कोच तथा दो एसएलआर सहित कुल 22 कोच होंगे। 03563 बासुकीनाथ-पटना स्पेशल 17 व 24 अगस्त को बासुकीनाथ से शाम 4:45 बजे खुलेगी। देवघर, जसीडीह, झाझा, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर व फतुहा होते हुए रात एक बजे पटना पहुंचेगी।
वापसी में 03564 पटना-बासुकीनाथ स्पेशल 18 व 25 अगस्त को रात 1:20 बजे रवाना होगी। 03565 बासुकीनाथ-गोरखपुर स्पेशल 18 व 25 अगस्त को सुबह 10:30 बजे चलेगी। देवघर, झाझा, किउल, मोकामा, पटना, पाटलिपुत्र व छपरा होते हुए अगले दिन सुबह 3:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 03566 गोरखपुर-जसीडीह स्पेशल 19 व 26 अगस्त को चलेगी।
वहीं 03569 बासुकीनाथ-गोरखपुर स्पेशल 17 व 24 अगस्त को चलेगी। यह देवघर, झाझा, किउल, बरौनी, हाजीपुर सहित अन्य स्टेशनों से होकर अगले दिन सुबह 4:20 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 03571 गोरखपुर-मधुपुर स्पेशल 18 व 25 अगस्त को चलेगी।आसनसोल-गोरखपुर के बीच 03571 स्पेशल 18 व 25 अगस्त को चलेगी।
ट्रेन जसीडीह, झाझा, किउल, बरौनी, हाजीपुर होते हुए अगले दिन रात 1:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 03572 गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल 19 व 26 अगस्त को चलेगी।
मधुपुर-नरकटियागंज के बीच 03567 स्पेशल 18 व 25 अगस्त को चलेगी। यह जसीडीह, झाझा, किउल, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी व बेतिया होते हुए नरकटियागंज पहुंचेगी। वापसी में 03568 उसी दिन नरकटियागंज से मधुपुर के लिए रवाना होगी।
इसके साथ गया-मधुपुर के बीच चल रही 03654/03653 तथा गया-डीडीयू के बीच चल रही 03655/03656 श्रावणी मेला स्पेशल की अवधि बढ़ा दी गई है। दोनों ट्रेनों का परिचालन अब 28 अगस्त तक प्रतिदिन होगा।
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