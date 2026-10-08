चंदौली वालों हो जाओ सावधान! जयमोहनी रेंज में छोड़ी गई मुरादाबाद से लाई गई मादा तेंदुआ

जागरण संवाददाता, नौगढ़ (चंदौली)। काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर के अंतर्गत जयमोहनी रेंज के सपहर बीट के जंगल में वन विभाग ने मादा तेंदुआ को छोड़ा है। यह मादा तेंदुआ मुरादाबाद से लाई गई थी। वन्यजीव संरक्षण और जंगल के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने की दिशा में वन विभाग की इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुरादाबाद क्षेत्र में आबादी के बीच पहुंचे तेंदुआ को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित पिंजरे में रखा था। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे नौगढ़ के घने जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया गया। गुरुवार को विशेष वाहन से पिंजरे में लाकर तेंदुआ को नौगढ़ रेंज के सपहर बीट के जंगल में छोड़ा गया। पिंजरा खुलते ही तेंदुआ तेजी से जंगल की ओर भाग गई। इसका वीडियो भी सामने आया है।