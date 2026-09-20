झारखंड से काशी लाया जा रहा 2.51 क्विंटल गांजा चंदौली में बरामद, तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे

जागरण संवाददाता, चंदौली। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित कटरिया सर्विस लेन के पास रविवार को एएनटीएफ यूनिट गाजीपुर व अलीनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने कंटेनर से गांजा लेकर जा रहे तस्कर बजरंग कुमार सिंह निवासी काशी झरिया, थाना पिंडराजोड़ा, जनपद बोकारो ( झारखंड) को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में तस्कर ने बताया कि मंटू सिंह निवासी बोकारो (झारखंड) ने कंटेनर में गांजा लदवाकर रामनगर (काशी) पहुंचाने के लिए दिया था। यहां किसी व्यक्ति को गांजा सौंपकर रुपये लेकर वापस जाना था। उसके कब्जे से दो क्विंटल 51 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। तस्कर गांजा कंटेनर के केबिन के ऊपरी हिस्से में बनाए गए गुप्त बक्से में छिपाकर ले जा रहा था।

पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण सिंह ने बताया सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कंटेनर से झारखंड से गांजा लेकर कटरिया क्षेत्र में आने वाला है। सूचना के आधार पर टीम ने रामनगर औद्योगिक क्षेत्र कटरिया सर्विस लेन के पास घेराबंदी कर संदिग्ध कंटेनर को रोक लिया। तलाशी के दौरान केबिन के ऊपरी हिस्से में बने गुप्त बक्से से आठ सफेद प्लास्टिक की बोरियां मिलीं।