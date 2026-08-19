भारी बारिश के चलते पीडीडीयू रेल मंडल अलर्ट, नदियों पर बने पुलों और ट्रैक की निगरानी तेज

जागरण संवाददाता, चंदौली। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में संरक्षा को लेकर अलर्ट जारी है। रेल प्रशासन ने नदियों, नहरों व जलधाराओं पर बने पुलों के साथ ट्रैक किनारे के कटान वाले स्थानों की निगरानी बढ़ा दी है। कर्मनाशा, गरई व चंद्रप्रभा समेत अन्य जलधाराओं के रेल पुलों पर जलस्तर व पानी के बहाव पर नजर रखी जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग टीमों को सक्रिय किया गया है।

बारिश के दौरान ट्रैक किनारे मिट्टी के कटाव की आशंका बढ़ जाती है। पानी के तेज बहाव से रेल पटरी के किनारे की मिट्टी बहने पर ट्रैक की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इसे देखते हुए रेलवे की इंजीनियरिंग टीमों को कटान वाले स्थानों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

जरूरत के अनुसार ट्रैक की ढलान व किनारे को सुरक्षित रखने के लिए पत्थर, बोल्डर, गिट्टी तथा अन्य सुरक्षा सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए जलनिकासी व्यवस्था को भी दुरुस्त रखा जा रहा है। नदी-नालों पर बने रेल पुलों के आसपास भी विशेष निगरानी की जा रही है।

संवेदनशील रेलखंडों पर लगाए जा रहे प्रतिबंध पुलों के नीचे पानी के बहाव, जलस्तर तथा आसपास जमा मलबे पर नजर रखी जा रही है। कहीं पानी का बहाव असामान्य मिलने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के निर्देश हैं। निचले रेलखंडों पर भी पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। भारी बारिश के कारण संवेदनशील स्थानों पर ट्रेनों को कासन के साथ चलाया जा रहा है।

गति नियंत्रित होने से ट्रेनों की समयपालन व्यवस्था प्रभावित हुई है। कई ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। रेलवे के लिए फिलहाल सुरक्षित परिचालन प्राथमिकता है। स्थिति सामान्य होने के बाद ही ट्रेनों की गति पूर्ववत की जाएगी।

मंडल में बारिश के दौरान ट्रैक पर पानी जमा होने, मिट्टी कटने, पुलों के आसपास जलस्तर बढ़ने तथा जलनिकासी बाधित होने जैसी स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। इंजीनियरिंग, परिचालन व अन्य संबंधित विभागों के कर्मचारियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।