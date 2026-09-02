चंदौली में लतीफशाह बीयर से पानी करने लगा ओवरफ्लो, मूसलाधार बारिश से खतरे में कर्मनाशा सिस्टम

जागरण संवाददाता, चकिया (चंदौली)। मूसलाधार बारिश कर्मनाशा सिस्टम खतरे मे आ गया है। सिस्टम पर आधारित नौगढ़ व भैसोड़ा बांध पानी छोड़ने का क्रम लगातार जारी है।बुधवार को लतीफशाह बीयर से 13268 क्यूसेक पानी ओवरफ्लो कर रहा है।

पिछले 24 घंटे में औसतन 60 मिमी हुई बरसात से चंद्रप्रभा बांध लबालब हो जाने के साथ पानी डिस्चार्ज करने की स्थिति में है। कर्मनाशा व चंद्रप्रभा नदी उफानाने लगी है। नदियों में उफान आ गया है। प्रशासन अलर्ट हो गया है। रावर्टगंज के नगवा बांध से पानी छोड़े जाने से कर्मनाशा सिस्टम पर दबाव बढ़ गया।

सोमवार की रात्रि में मुसाखांड़ बांध के आठ गेट खोलकर 39945 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने से लतीफशाह बीयर 52202 क्यूसेक(9.25 फीट) पानी ओवरफ्लो करने लगा। झमाझम बारिश से चंद्रप्रभा सिस्टम पर आधारित मुजफ्फरपुर बीयर से दोपहर तक बजे 1583 क्यूसेक पानी ओवरफ्लो कर रहा है।