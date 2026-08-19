धनबाद से कोयंबटूर के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस, डीडीयू जंक्शन से होकर चलेगी ट्रेन
रेलवे ने धनबाद से कोयंबटूर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया है, जो 22 अगस्त से डीडीयू जंक्शन होते हुए बिहार, झारखंड और यूपी के यात्र ...और पढ़ें
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धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू।
डीडीयू जंक्शन समेत कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी।
बिहार, यूपी, झारखंड को दक्षिण भारत से जोड़ेगी।
जागरण संवाददाता, पीडीडीयू (चंदौली)। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से धनबाद से कोयंबटूर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया जा रहा है। ट्रेन गोमो-कोडरमा-गया-डीडीयू-प्रयागराज छिवकी-जबलपुर-नागपुर-बल्लारशाह-वरंगल-विजयवाड़ा-गुडुर-काटपाडी-जोलारपेट्टै-ईरोड के रास्ते चलेगी।
इससे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधी रेल सेवा मिलेगी। गाड़ी 22363 धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस 22 अगस्त से प्रत्येक शनिवार को धनबाद से शाम 4:10 बजे रवाना होगी।
ट्रेन 4:40 बजे नेसुब गोमो, शाम 5 बजे पारसनाथ, 5:23 बजे हजारीबाग रोड, 6:02 बजे कोडरमा, 7:30 बजे गया, 8:21 बजे अनुग्रह नारायण रोड, 8:40 बजे डेहरी आन सोन, 8:56 बजे सासाराम, 9:30 बजे भभुआ रोड होते हुए रात 10:40 बजे डीडीयू पहुंचेगी।
इसके बाद विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव करते हुए सोमवार को शाम 6:30 बजे कोयंबटूर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 22364 कोयंबटूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस 25 अगस्त से प्रत्येक मंगलवार को सुबह 7:50 बजे कोयंबटूर से रवाना होगी।
ट्रेन गुरुवार सुबह 5:05 बजे डीडीयू पहुंचेगी। इसके बाद 5:56 बजे भभुआ रोड, 6:30 बजे सासाराम, 6:48 बजे डेहरी आन सोन, 7:03 बजे अनुग्रह नारायण रोड, 8:55 बजे गया, 10:25 बजे कोडरमा, 11 बजे हजारीबाग रोड, 11:18 बजे पारसनाथ तथा 11:48 बजे नेसुब गोमो पहुंचेगी।
यहां से आगे बढ़ते हुए दोपहर 1 बजे धनबाद पहुंचेगी। नई अमृत भारत एक्सप्रेस में कुल 22 कोच होंगे। इनमें शयनयान श्रेणी के आठ, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 11, एक पेंट्रीकार तथा दो एलएसएलआरडी कोच शामिल हैं। इस ट्रेन के शुरू होने से डीडीयू समेत मार्ग के अन्य स्टेशनों से कोयंबटूर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।