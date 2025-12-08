यूपी में सिक्स लेन के बजट के बाद भी फोरलेन का क्यों हो रहा निर्माण? सामने आई ये वजह

जागरण संवाददाता, चंदौली। मुगलसराय से लेकर गोधना मोड़ तक सिक्स लेन के लिए शासन की ओर से 328 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। आलम यह है कि कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड कहीं पर फोर तो कहीं पर सिक्स लेन का निर्माण करा रही है।

अधिकारियों की उदासीनता के चलते पिछले एक साल से धूल और तोड़फोड़ से शहर की पूरी आबादी परेशान है। दावा किया जा रहा है कि मार्च-2026 तक काम पूरा कर लिया जाएगा लेकिन हकीकत इसके ठीक विपरीत है। अभी तक रेलवे स्टेशन के पास 100 से अधिक विद्युत पाेल और ट्रांसफार्मर जहां सिफ्ट नहीं हो पाए हैं तो दोनों ओर नाली का निर्माण भी नहीं कराया जा सका है। रेलवे ब्रिज से उतरने के बाद लोगों को जाम झेलना पड़ रहा है।

जहां-तहां आधा-अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है। सुरक्षा के लिए कोई संकेतक आदि भी नहीं लगाए गए हैं। इसी तरह दूसरे खंड गोधना मोड़ से लेवा मोड़ तक फोरलेन के लिए 197 करोड़ रुपये की स्वीकृत मिली है। इसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड को सौंपी गई है।

नियमताबाद में 72 से अधिक मकान सड़क के बीच में आ रहे हैं। अभी तक मुआवजा नहीं मिलने के कारण खाली नहीं कराया जा सका है। कई स्थानों पर पुलिया आदि का निर्माण भी नहीं कराया जा सका है। विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर भी नहीं हटाए जा सके हैं। मंद गति से काम होने के कारण समय से प्रोजेक्ट को पूरा होना मुश्किल दिख रहा है।

उड़ रही धूल से दो लाख आबादी परेशान उड़ रही धूल से पंडित दीनदयाल नगर की दो लाख से अधिक आबादी एक साल से अधिक समय से परेशान है। आसपास की दुकानों पर जमी धूल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी किस तरह से जीवन गुजार रहा है।

शहर के लोगों का कहना है कि बाजार में पहुंचने के बाद सब्जी लेने तक के समय में लोगों का चेहरा धूल से भर जा रहा है।। इसके लिए कार्यदायी संस्था की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया जा सका है।