DDU होकर चलेगी खातीपुरा-हावड़ा स्पेशल ट्रेन, अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस में बढ़ेंगे AC कोच
रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए डीडीयू रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में सुविधा बढ़ाई है। खातीपुरा-हावड़ा के बीच एक फेरा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
HighLights
खातीपुरा-हावड़ा स्पेशल ट्रेन डीडीयू से होकर गुजरेगी।
अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त एसी कोच जुड़ेंगे।
रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को मिलेगी राहत।
जागरण संवाददाता, चंदौली। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने डीडीयू रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त सुविधा देने का निर्णय लिया है। डीडीयू-गया-कोडरमा-गोमो-धनबाद के रास्ते खातीपुरा (जयपुर)-हावड़ा के बीच एक फेरा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
09709 खातीपुरा-हावड़ा स्पेशल 29 अगस्त को खातीपुरा से रवाना होगी। रविवार को सुबह 9:30 बजे डीडीयू पहुंचेगी और यहां से आगे गया, कोडरमा, धनबाद होते हुए रात 10:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी। वापसी में 09708 हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल 31 अगस्त को रात 12:15 बजे हावड़ा से रवाना होगी।
ट्रेन सुबह छह बजे धनबाद, 7:53 बजे कोडरमा, 10:35 बजे गया होते हुए दोपहर दो बजे डीडीयू पहुंचेगी। इसके बाद विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव करते हुए मंगलवार को सुबह 11:30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन में द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के दो, तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के चार, शयनयान के सात और साधारण श्रेणी के आठ कोच होंगे।
इसके साथ ही अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस में भी यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। 19421/19422 में द्वितीय वातानुकूलित व तृतीय वातानुकूलित श्रेणी का एक-एक अतिरिक्त कोच स्थायी रूप से लगाया जाएगा। अहमदाबाद से यह सुविधा छह सितंबर और पटना से आठ सितंबर से प्रभावी होगी।
दो अतिरिक्त कोच जुड़ने के बाद ट्रेन में कोचों की संख्या 20 से बढ़कर 22 हो जाएगी। इसमें तीन द्वितीय एसी, सात तृतीय एसी, छह शयनयान, चार साधारण व दो एसएलआरडी कोच होंगे। इससे डीडीयू होकर पटना-अहमदाबाद के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को एसी श्रेणी में अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। त्योहारी व सामान्य दिनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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