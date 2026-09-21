जागरण संवाददाता, चंदौली। पीलिया को सामान्य रोग समझकर लापरवाही करना जानलेवा साबित हो सकता है। सकलडीहा थाना के नागेपुर गांव निवासी 42 वर्षीय शैलेश यादव पुत्र जितेंद्र यादव की पीलिया रोग से उपचार के दौरान मौत हो गई। रविवार की देर रात करीब 11:50 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सकलडीहा में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। युवक की मौत के बाद स्वजन शोक में डूब गए।

ग्रामीणों के अनुसार गांव निवासी जितेंद्र यादव के पुत्र शैलेश पिछले कुछ समय से पीलिया रोग से ग्रसित थे। रविवार को अचानक उनकी तबीयत अधिक बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर स्वजन उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सकलडीहा लेकर पहुंचे। चिकित्सकों की टीम ने उपचार शुरू किया। लेकिन, उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका। देर रात चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मौत की पुष्टि होने के बाद स्वजन में शोक व्याप्त हो गया। चिकित्सकों ने यह भी पुष्टि की कि मृतक ज्वाइंडिस (पीलिया) से पीड़ित था। मेडिकल कालेज के मेडिसिन विभागाध्यक्ष डा. विवेकानंद तिवारी के अनुसार पीलिया होने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग गहरा होना, भूख कम लगना, कमजोरी, उल्टी या पेट में परेशानी होने पर तत्काल चिकित्सक से जांच करानी चाहिए।